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У Дніпрі арештованого чоловіка застрелили на балконі: що відомо

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У Дніпрі застрелили на балконі чоловіка, який перебував під домашнім арештом.

Злочин стався ввечері 30 липня, повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Чоловік, який за рішенням суду знаходився під домашнім арештом за підозрою в кримінальному провадженні за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю), вийшов на балкон. У цей момент невідомий вистрілив в нього. Потерпілий отримав кульове поранення в голову, від якого згодом помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Дніпро
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