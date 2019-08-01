У Дніпрі арештованого чоловіка застрелили на балконі: що відомо

У Дніпрі застрелили на балконі чоловіка, який перебував під домашнім арештом.

Злочин стався ввечері 30 липня, повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Чоловік, який за рішенням суду знаходився під домашнім арештом за підозрою в кримінальному провадженні за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю), вийшов на балкон. У цей момент невідомий вистрілив в нього. Потерпілий отримав кульове поранення в голову, від якого згодом помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ілюстрація 24 канал

Розпочато досудове розслідування по ст. 115. КК (умисне вбивство), встановлюються мотиви злочину і причетні особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Одеси застрелили 27-річного хлопця на очах у матері.

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