У ДБР задокументували факт корупції Труби

Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань задокументовано корупційне правопорушення директора відомства Романа Труби.

Як пише "Резонанс", керівник управління Богдан Чобіток зазначив, що 3 червня направив заяви в НАЗК і Департамент захисту економіки Національної поліції, де попросив дати правову оцінку виявленим фактам незаконних дій, вчинених Трубою.

"Так, мною як керівником Управління внутрішнього контролю задокументовано факт прогулу керівником патронатної служби Олександром Удовиченком. Втім, ніякого покарання за це Удовиченко не отримав. Не відбувся він навіть зауваженням! Навпаки, директор ДБР незаконно вніс зміни до наказу про відпустку Удовиченка, чим врятував його від звільнення за прогул. Такі дії директора ДБР містять ознаки корупції і свідчать про застосування Романом Трубою подвійних стандартів. Зазначу, що у випадках з іншими працівниками навіть вихід з роботи на п'ять хвилин раніше директор намагається представити як злісне порушення дисципліни. Своїм – все, чужим – закон! Така філософія директора ДБР", – зазначив Чобіток.

Так, 2 і 3 травня Управлінням внутрішнього контролю було зафіксовано відсутність на роботі протягом усього робочого дня керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка. Про що були складені відповідні акти. Відпустка ж Удовиченка була оформленатільки на 26 квітня. Хоча за кордоном він офіційно перебував протягом 10 днів, вирішивши в державні вихідні самовільно домалювати собі ще два дні.

Повернувшись з відпочинку, замість пояснень, Удовиченко подав службову записку до Управління кадрової роботи та державної служби, де просив внести зміни до наказу про його відпустку, а саме: слово і цифри "26 квітня" замінити на "з 26 квітня по 5 травня". Про все це було поінформовано директора ДБР.

Оскільки керівник Управління кадрової роботи та державної служби відмовився вносити зміни до наказу про відпустку Удовиченка, Труба самостійно новим наказом вносить зміни, замінюючи "один календарний день" на "10 календарних днів з 26 квітня по 5 травня". Такі дії директора ДБР підпадають під ознаки корупційного правопорушення, адже рішення, ухвалене в інтересах Удовиченка, всупереч закону.

Відзначимо, що патронатна служба підпорядковується особисто директору ДБР, і це вже не перший факт, коли Труба вкриває порушення, вчинені керівником патронатної служби. Управління внутрішнього контролю неодноразово намагалося ознайомитися з Положенням про патронатну службу та її повноваженнями, втім ці документи чомусь ховаються. У той же час ця служба незаконно втручається не тільки в роботу державних службовців, а й вимагає у територіальних управлінь матеріали кримінальних проваджень, надає вказівки слідчим, що згідно з КПК є втручанням в роботу слідчого. Також саме за порадою керівника патронатної служби були скорочені посади працівників внутрішнього контролю в теруправліннях.

В кінці березня члени Ради громадського контролю при ДБР в рекомендаціях до Висновку щорічного звіту директора ДБР просили провести психофізіологічне дослідження членів конкурсної комісії №2, яка проводила конкурс на посади в територіальних управліннях ДБР. Таким чином повинні були перевірити інформацію щодо можливого впливу керівника патронатної служби Удовиченка на членів комісії. Зокрема, члени РГК вважали за необхідне провести дослідження за допомогою поліграфа як самого Удовиченка, так і членів комісії. Втім, директором ДБР проведення досліджень ініційоване не було.

Роман Труба "Факти ICTV"

29 травня колишній голова Конкурсної комісії №2 Олег Шрам під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відкрито заявив про тиск і незаконне втручання Удовиченка в роботу комісії і заперечення членам комісії щодо окремих кандидатів. Втім, ніяких перевірок зазначеної інформації директором ДБР також ініційовано не було.

Тим часом Трубою вже звільнено керівника Управління забезпечення діяльності Василя Титарчука та керівника Управління планово-фінансової діяльності Дениса Луцика. Відзначимо, що документування відсутності на роботі Удовиченка відбувалося за участю співробітників їх управлінь. Крім того, в документах, наданих фінуправлінням, зафіксована відпустка Удовиченка саме терміном на один день. Тобто незаконне звільнення цих осіб стало платою за їх принципову позицію.

"Управління внутрішнього контролю знаходиться в прямому підпорядкуванні директора ДБР Романа Труби, і, на жаль, не може самостійно притягнути його або його людей до відповідальності. Втім, задокументувати його незаконні дії та передати матеріали до інших правоохоронних органів ми можемо. Тому чекаємо рішення за моїми заявами. Також хочеться нагадати Роману Трубі ще одне його улюблене гасло: хто порушив закон, повинен піти! Тут з ним важко не погодитися", – підсумував Чобіток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада громадського контролю при ДБР подала у ГПУ чергову заяву про кримінальні злочини Труби, Удовиченка та інших співробітників.

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