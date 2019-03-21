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У Чорне море увійшов мінний мисливець НАТО: фото корабля

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У четвер, 21 березня, в акваторію Чорного моря увійшов французький військовий корабель M653 Capricorne, який пристосований до знищення мін.

Тральщик пройшов через протоку Босфор, повідомляє "Думська".

Примітно, що M653 Capricorne став не першим кораблем НАТО, який був помічений у 2019 році в Чорному морі. В кінці лютого аналогічний візит здійснив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook.

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M653 Capricorne

M653 Capricorne

Twitter MarSeaMare

M653 Capricorne

M653 Capricorne

У Чорне море увійшов мінний мисливець НАТО: фото корабля

Тральщик M653 Capricorne – це мінний мисливець класу Eridan. Вступив до складу ВМС Франції в серпні 1987 року. Повна водотоннажність – 625 тонн. Довжина 52 метри, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальна швидкість на дизельному двигуні – 18 вузлів, при патрулюванні на електромоторах – 7 вузлів. Екіпаж складається з 49 осіб (5 офіцерів).

M653 Capricorne оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння – 20 мм гармата Giat 20F2 і 3 кулемети – 1*12,7 мм і 2*7,62 мм.

Корабель також має радіолокаційну станцію і гідроакустичну систему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США увійшов до акваторії Чорного моря.

У грудні 2018 року на допомогу Україні в Чорне море прибув розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87). У Британії відзначили, що це повинно стати тривожним сигналом для президента Росії Володимира Путіна.

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Місце
Україна
Теги
Чорне мореНАТО
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Что за вонь, что за пердёж стоит?! А, понятно, это наши соседи - мокшанутые балалаечники со страху понасирали в свои кацапские лосины, как узнали, что НАТОвский кораблик зашёл в ЧМ.
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