У Чорне море увійшов мінний мисливець НАТО: фото корабля

У четвер, 21 березня, в акваторію Чорного моря увійшов французький військовий корабель M653 Capricorne, який пристосований до знищення мін.

Тральщик пройшов через протоку Босфор, повідомляє "Думська".

Примітно, що M653 Capricorne став не першим кораблем НАТО, який був помічений у 2019 році в Чорному морі. В кінці лютого аналогічний візит здійснив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook.

Тральщик M653 Capricorne – це мінний мисливець класу Eridan. Вступив до складу ВМС Франції в серпні 1987 року. Повна водотоннажність – 625 тонн. Довжина 52 метри, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальна швидкість на дизельному двигуні – 18 вузлів, при патрулюванні на електромоторах – 7 вузлів. Екіпаж складається з 49 осіб (5 офіцерів).

M653 Capricorne оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння – 20 мм гармата Giat 20F2 і 3 кулемети – 1*12,7 мм і 2*7,62 мм.

Корабель також має радіолокаційну станцію і гідроакустичну систему.

FS M 653 CAPRICORNE ex M918 DIANTHUS Tripartite class mimehunter in service in french navy. pic.twitter.com/A1iEqW7wby