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29 жовтня • оновлено в 11:06
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/ Розслідування

До будинку скандального екснардепа нагрянули з обшуками: з'явилися перші деталі

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У вівторок, 29 жовтня правоохоронці нагрянули з обшуком до будинку колишнього нардепа Богдана Дубневича.

Силовики прийшли до оселі політика у селі Зубра під Львовом. Про це передає ZAXID.NET із посиланням на джерела.

Повідомляється, що обшуки почалися о сьомій ранку і відбуваються у кількох будинках, що належать Дубневичу.

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При цьому не відомо, за яким кримінальному провадження проводяться слідчі дії. У правоохоронних органах не коментували обшуки.

Також журналісти не змогли зв'язатися з Дубневичем і його братом, нардепом Ярославом Дубневичем.

Богдан Дубневич

Богдан Дубневич

Твоє Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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Особа
Богдан Дубневич
Місце
Україна Львів
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
на харю посмотрите
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зачем Укрзал.покупала анкера по завышенной цене ? Кричали Ротердамм +,уже молчат... Конкретная заказуха,от безсилия сделать что-то толковое.
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