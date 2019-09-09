У Британії випадково знайшли унікальне кільце Шекспіра: опубліковані фото

Британська пенсіонерка Сью Кілверт виявила кільце, яке могло належати англійської поету і драматургу Вільяму Шекспіру, що жив між 1564 і 1616 роками.

66-річна жінка, яка у свій вільний час займається пошуком скарбів за допомогою металошукача, виявила прикрасу, оглядаючи поле біля Шекспірівського залу в Уоріку. Саме там, в 1559 році, поет написав п'єсу "Як вам це сподобається", повідомляє газета Metro.

Жінка вирила 8-дюймову яму і раптом отримала сигнал про металевий предмет на дні. Там вона побачила невелике кільце з ніжною червоно-білою емаллю, на якому був напис Truth Betrayes Not ("Правда не зраджує").

У Британії випадково знайшли унікальне кільце Шекспіра BPNS

Спочатку Кілверт здалося, що вона знайшла сучасну дитячу прикрасу, але потім розгледіла незвичайний напис.

"Я весь день знаходила лише сміття, коли один із знайомих запропонував мені випробувати поля навколо залу Тюдорів. Я почала підніматися і спускатися берегом, коли отримала сильний сигнал", — розповіла Сью Кілверт.

Сью Кілверт BPNS

У XV-XVII століттях подібні дорогоцінні вироби можна було часто зустріти на території Англії та Франції. Тоді представники сильної статі наносили на прикраси гравіювання і підносили їх дамам серця у якості подарунка.

Кільце було відправлено у музей в Бірмінгемі для перевірки для того, щоб визначити, чи має воно більш глибокий зв'язок з Шекспіром.

У Британії випадково знайшли унікальне кільце Шекспіра BPNS

Сью Кілверт зізналася, що дуже хоче зберегти "знахідку, яка буває один раз в житті", але їй доведеться відмовитися від кільця, якщо воно буде оголошено "скарбом" відповідно до британського законодавства. У цьому випадку вона повинна буде запропонувати його для продажу музею за ціною, встановленою Комітетом з оцінки скарбів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мексиці знайшли скарби Майя. Вони були виявлені біля водної печери Баламку.

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