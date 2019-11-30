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1 грудня • оновлено в 06:18
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В аеропорту "Бориспіль" спіймали жителя Донецька з гранатою: фото

7.1т
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У п'ятницю, 30 листопада, в аеропорту "Бориспіль" служба безпеки виявила гранату в багажі жителя Донецька, який летів у Хургаду (Єгипет).

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Працівники служби безпеки аеропорту "Бориспіль" в одному з багажів на літак рейсу Київ Хургада виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку одразу повідомили в поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції і фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 і запал до неї", – сказано в повідомленні.

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У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою

У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою

Європейська правда

Відзначається, що багаж із гранатою належав 36-річному жителю Донецька. Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою

У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою

Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аеропорт "Бориспіль" перекривали через розсіювання шкідливих речовин із вмістом аміаку.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Бориспіль
Теги
аеропорт Бориспіль граната
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Реальный дау нбассянин.
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1
1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Странно было бы если б у него вместо гранаты обнаружили апельсины, а так всё нормально! Это же для них хотят упростить пересечение линии разграничения и им же выплатить пенсии, ну, ну.
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1
злой укр
злой укр
Medvedkov Yuri, жители Донецка живут в Донецке,вна украине могут быть ТОЛЬКО т.н. "беженцы" ,воюющие на стороне укронациков.нормальный дончанин вна украина ни ногой!
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну куда же настоящий дончанин кормилец Украины без гранаты может полететь?)
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