В аеропорту "Бориспіль" спіймали жителя Донецька з гранатою: фото

У п'ятницю, 30 листопада, в аеропорту "Бориспіль" служба безпеки виявила гранату в багажі жителя Донецька, який летів у Хургаду (Єгипет).
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Працівники служби безпеки аеропорту "Бориспіль" в одному з багажів на літак рейсу Київ – Хургада виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку одразу повідомили в поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції і фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 і запал до неї", – сказано в повідомленні.
У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою
Європейська правда
Відзначається, що багаж із гранатою належав 36-річному жителю Донецька. Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.
За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
У "Борисполі" спіймали жителя Донецька з гранатою
Пресслужба Нацполіціі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аеропорт "Бориспіль" перекривали через розсіювання шкідливих речовин із вмістом аміаку.
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