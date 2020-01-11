У Bellingcat назвали головну відмінність аварії літака МАУ і рейсу MH17

Між авіакатастрофою з літаком МАУ в Ірані і крахом рейсу MH17 на Донбасі існує разюча відмінність.

Про це заявив британський журналіст-розслідувач, засновник проекту Bellingcat Еліот Хіггінс, передає "Апостроф". "Існує одна ключова відмінність – український Boeing був ймовірно збитий іранськими силами над іранською територією. У цьому відмінність від MH17, коли Україна розслідувала атаку на літак іншої країни (Малайзія), збитий третьою стороною над українською територією", – пояснив він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

На його думку, це означає, що якщо Іран захоче приховати факти і пригальмувати розслідування, то у них набагато більше можливостей, ніж у виконавців атаки на МН17.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 в Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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