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11 січня • оновлено в 10:56
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/ Розслідування

У Bellingcat назвали головну відмінність аварії літака МАУ і рейсу MH17

2.5т
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Між авіакатастрофою з літаком МАУ в Ірані і крахом рейсу MH17 на Донбасі існує разюча відмінність.

Про це заявив британський журналіст-розслідувач, засновник проекту Bellingcat Еліот Хіггінс, передає "Апостроф". "Існує одна ключова відмінність – український Boeing був ймовірно збитий іранськими силами над іранською територією. У цьому відмінність від MH17, коли Україна розслідувала атаку на літак іншої країни (Малайзія), збитий третьою стороною над українською територією", – пояснив він.

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На його думку, це означає, що якщо Іран захоче приховати факти і пригальмувати розслідування, то у них набагато більше можливостей, ніж у виконавців атаки на МН17.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Іран
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Wick John
Wick John
Почему укро свиньи не закрыли пространство над территорией где идут боевые действия, почему экипажу приказали снизить высоту и лететь именно над территорией боевых действий, где расшифровки чёрных ящиков и переговоров между диспетчером и экипажем самолёта? Укро свиньи сбили мн 17 но бояться признать это, а хозяева покрывают укро свиней
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да именно Украина не обеспечила безопасный пролёт над своей территорией
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Дудко Олег
Дудко Олег
Разница в том, что Иран честно признался в ошибке, предоставил всю информацию, переговоры диспетчеров, информацию с радаров. А хитрожо начали операцию по сваливанию вины.
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