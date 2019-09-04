Тягнув тіло дворами: з'явилися деталі звірячого вбивства жінки на Харківщині

Село Лозова на Харківщині вразило вбивство 40-річної Ірини Черкасової, яку по-звірячому зарізав і викинув у сміттєвий бак місцевий житель.

Як з'ясувалося, підозрюваний уже затриманий. Ним виявився колишній військовий 54-річний Сергій Романцов. Як кажуть у місцевій поліції, чоловік 10 років перебував у розшуку за те, що підрізав ножем лозівчанина, але тільки зараз його вдалося зловити. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ірина Черкасова "Город Х"

В анамнезі у нього є психічний розлад. Під час служби він намагався звести рахунки з життям і вистрілив собі в голову, але дивом залишився живий, пише "Місто Х".

Відзначається, що увечері 1 вересня жінка пішла в кафе і познайомилася з компанією чоловіків, які відпочивали в закладі. Вночі, коли кафе закрилося, група перемістилася до ТРЦ "Наталі", де продовжили спілкуватися. Саме біля цього закладу і стався злочин.

Підозрюваний Сергій Романцов

Поліцейські з допомогою камер відеоспостереження відновили весь маршрут подозревамого і жертви. Відзначається, що після скоєння вбивства чоловік близько 200 м тягнув дворами тіло Ірини до сміттєзвалища.

Обережно! Жорсткий кадр

Прес-служба ГУ НП у Харківській області

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Чернівецькій області затримали жінку, яка в червні викинула труп свого трирічного сина в валізі на звалище.

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