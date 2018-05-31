Тягнув по асфальту: в Києві сталася смертельна ДТП

У Подільському районі Києва, навпроти Берковецького кладовища, сталася аварія, в якій загинув молодий чоловік.
ДТП трапилось вдень, 31 травня. Пішохід йшов по "зебрі", коли його на повній швидкості збив легковий автомобіль ВАЗ, повідомляє "Київ оперативний".
Схема ДТП
ДТП в Києві
Київ оперативний
За словами очевидців, легковик зупинилася не відразу, і протягнула хлопця по асфальту близько 50 метрів. Прибулі медики вже нічим не змогли допомогти потерпілому - він помер на місці від отриманих травм.
ДТП в Києві
Гугл. Карти
ДТП в Києві
Гугл. Карти
ДТП в Києві
Київ оперативний
Повідомимо також про інші серйозні аварії, які сталися в Україні 30 травня.
У місті Новояворівськ Львівської області в ДТП потрапив автомобіль Volkswagen Passat. За кермом легковика перебувала 43-річна жінка. Як повідомили в поліції, водій не впоралася з керуванням, в результаті чого автомобіль злетів у кювет. Водій Volkswagen загинула.
Схема ДТП
Місце події
Гугл. Карти
На трасі біля села Яринівка Рівненської області зіткнулися мотоцикл Loncin і автомобіль ВАЗ. Як стало відомо, 19-річний байкер на швидкості врізався в легковик в той самий момент, коли авто здійснювало розворот. За кермом ВАЗа був 82-річний пенсіонер.
В результаті аварії мотоцикліст отримав важкі травми і був доставлений до лікарні, але незважаючи на всі зусилля медиків, помер.
Аналогічне ДТП з мотоциклістом сталося в селі Верхні Петрівці Чернівецької області. 44-річний житель Глибоцького району, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням на гравійної дорозі і з'їхав в кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
У місті Ківерці Волинської області сталася масштабна ДТП з вантажівками, яка ледь не закінчилася трагедією. 31-річний водій DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб в лоб зіткнувся з Renault Premium, яким керував 45-річний лучанин. В результаті обидва водії отримали травми. Фури були серйозно пошкодження і відновленню не підлягають.
Раніше повідомлялося про масштабне ДТП в Хмельницькому за участю чиновника.
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