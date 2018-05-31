Тягнув по асфальту: в Києві сталася смертельна ДТП

У Подільському районі Києва, навпроти Берковецького кладовища, сталася аварія, в якій загинув молодий чоловік.

ДТП трапилось вдень, 31 травня. Пішохід йшов по "зебрі", коли його на повній швидкості збив легковий автомобіль ВАЗ, повідомляє "Київ оперативний".

Схема ДТП

ДТП в Києві Київ оперативний

За словами очевидців, легковик зупинилася не відразу, і протягнула хлопця по асфальту близько 50 метрів. Прибулі медики вже нічим не змогли допомогти потерпілому - він помер на місці від отриманих травм.

ДТП в Києві Гугл. Карти

ДТП в Києві Гугл. Карти

ДТП в Києві Київ оперативний

Повідомимо також про інші серйозні аварії, які сталися в Україні 30 травня.

У місті Новояворівськ Львівської області в ДТП потрапив автомобіль Volkswagen Passat. За кермом легковика перебувала 43-річна жінка. Як повідомили в поліції, водій не впоралася з керуванням, в результаті чого автомобіль злетів у кювет. Водій Volkswagen загинула.

Схема ДТП

Місце події Гугл. Карти

На трасі біля села Яринівка Рівненської області зіткнулися мотоцикл Loncin і автомобіль ВАЗ. Як стало відомо, 19-річний байкер на швидкості врізався в легковик в той самий момент, коли авто здійснювало розворот. За кермом ВАЗа був 82-річний пенсіонер.

В результаті аварії мотоцикліст отримав важкі травми і був доставлений до лікарні, але незважаючи на всі зусилля медиків, помер.

Аналогічне ДТП з мотоциклістом сталося в селі Верхні Петрівці Чернівецької області. 44-річний житель Глибоцького району, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням на гравійної дорозі і з'їхав в кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

У місті Ківерці Волинської області сталася масштабна ДТП з вантажівками, яка ледь не закінчилася трагедією. 31-річний водій DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб в лоб зіткнувся з Renault Premium, яким керував 45-річний лучанин. В результаті обидва водії отримали травми. Фури були серйозно пошкодження і відновленню не підлягають.

Раніше повідомлялося про масштабне ДТП в Хмельницькому за участю чиновника.

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