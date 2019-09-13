"Тусовниці в мантіях" кинули виклик: що трапилося на курорті мільйонерів

Весілля "смотрящего" за Мін'юстом, на яке з'їхався український бомонд, обговорювали всі. Акцент зробили на депутатів, бізнесменів і главу Офісу президента, але в тіні залишився важливий нюанс: українські судді безсоромно створили прецедент на французькому курорті. Чи будуть наслідки для "тусовниць у мантіях"?

Детальніше про те, що трапилося, – у матеріалі OBOZREVATEL.

В кінці серпня у Сен-Тропе голосно і з розмахом відгуляли весілля юриста, блогера Андрія Довбенка та адвокатки Ганни Огренчук. І можна було б порадіти за успішних українських юристів, якби не вагоме "але" в особистості самого пана Довбенка та його гостей.

Андрій Довбенко та Ганна Огренчук

СВАВІЛЛЯ У МIН'ЮСТI

Коротко для тих, хто не в курсі. 32-річний Андрій Довбенко фігурує у паперах YanukovychLeaks як юрист в організації олігарха Сергія Курченка.

Взагалі Довбенка називають "найвпливовішою тіньовою фігурою в системі Мін'юсту і рейдерських захоплень". І це не просто "домисли" журналістів, а численні свідчення потерпілих від рейдерства бізнесменів і навіть одкровення... виконавців Міністерства юстиції.

Андрій Довбенко biz.liga.net

Тіньова діяльність Довбенка в Мін'юсті настільки токсична, що колишній міністр юстиції Павло Петренко намагався приховати своє тісне знайомство з цим юристом. Брехня відкрилася, коли журналісти Bihus.info розшукали свідків офіційних нарад відомства, на яких разом із міністром був присутній і юрист Довбенко.

Наприклад, за даними розслідувачів, приватних і державних виконавців Міністерства юстиції України контролюють засновник Юридичного союзу EVRIS Андрій Довбенко і однокурсник вже колишнього міністра юстиції Петро Пінкас.

"У нас є такий каральний орган як Дисциплінарна комісія (приватних виконавців. – Ред.), який, як мені здається, повністю підпорядкований зазначеній особі й повністю виконує рішення та вказівки Довбенка", – говорила раніше юристка Катерина Шмідт.

Однак, незважаючи на численні факти, Довбенко залишався недоторканним. Як бачимо, "організатор чорних схем у реєстраційній сфері" близький і з новою владою.

Джерело OBOZREVATEL у бізнес-колах вважає, що "підконтрольні Довбенку корупційні схеми в Мін'юсті ще більше зміцніють – якщо не буде політичної волі на "зупинити свавілля ". А поки "смотрящий" продовжує вибудовувати свою корупційну імперію за декількома напрямками. Один iз них – судовий".

(НЕ)ЗАЛЕЖНІ СУДДІ?

На весіллі цього токсичного "товариша", яке, нагадаємо, пройшло в одному з улюблених місць відпочинку мільйонерів на півдні Франції, непогано погуляли і представники судової влади.

Це судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти й Олена Чинчин. Вони, за інформацією розслідувачів, "спеціалізуються" на розгляді справ... клієнтів фірм вже сімейної пари Довбенко-Огренчук.

Джарти й Чинчин заявили, що приїхали на "весілля подруги", водночас судді категорично відкинули наявність конфлікту інтересів.

Зазначимо, що Господарський суд розглядає справи про борги підприємств, які потім стягують виконавці Мін'юсту. А останніх (за твердженням численних джерел) саме й контролює Андрій Довбенко.

Вікторія Джарти посідає почесне друге місце в ТОП-10 найбагатших суддів Києва. У судді та її чоловіка – будинок, квартири, дорогі автомобілі й годинники.

Карколомна кар'єра. У 2010 році тоді ще президент Янукович перевів доньку свого соратника, кримського прем'єра Василя Джарти – Вікторію – з Господарського суду Донецької області до Господарського суду Києва. Вона повинна була пропрацювати звичайною суддею п'ять років, але вже через три роки отримала довічне призначення (за це проголосувала Рада).

Олена Чинчин вважає "візит" до Сен-Тропе особистою справою

Також на весіллі у Довбенка була присутня глава Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька. Вона, за інформацією Bihus.info, була свідком під час розпису.

Судова влада – самостійна і незалежна гілка державної влади. Принаймні, так декларується. Однак наші реалії говорять про інше.

І "загул" у Сен-Тропе, де зійшлися судді, скандальні бізнесмени і чиновники, знову піднімає чимало питань. Найбезневинніше з них – чи можна вважати неупередженими судові рішення "тусовниць у мантіях", які засвітилися на весіллі Довбенка?

(Далі буде...)

Як повідомляв OBOZREVATEL, весілля також відвідав скандально відомий олігарх Павло Фукс, якому вдалося "закошмарити" київський метрополітен. Виконавча служба Міністерства юстиції накладала арешт навіть на кошти кас підземки – до повної оплати фіктивного боргу перед фірмою Фукса.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!