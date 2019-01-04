Туристи випадають з підйомника: небезпечна НП на Драгобраті отримала новий поворот

Довкола лижного підйомника на курорті Драгобрат спалахнув черговий скандал. Туристка Анна Самородова розповіла, що під час підйому на гору у них відвалився металевий захист. У результаті люди випали.

Як з'ясувалося, це не перша НП на підйомнику "Вершина Карпат". Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Впали разом із кріпленням

Як повідомила Анна Самородова, вона зі своїм знайомим сіла у крісло підйомника. "Сідаємо, опускаємо ту залізяку, яка тримає і лижі, і борд, проїжджаємо метрів 15-20, і тут ця залізяка виривається з кріплень і летить униз. Разом з нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом із нею. Люди поруч у шоці, ми не менше", — зазначила Анна.

Відвалилася частина крісла Facebook Anna Samorodova

Facebook Anna Samorodova

За її словами, працівники підйомника спочатку сказали, що "так, розкрутилося, але нічого, буває". Потім їм сказали, що вони занадто натиснули на цю металеву частину, або зачепили лижами сніг.

Власник впевнений — туристи самі винні

Павло Цибенко, власник готелю "Вершина Карпат", якому належить цей підйомник, озвучив свою версію події.

"Ці туристи сіли на нього, щось там крутилися. Впасти з крісла неможливо просто так, бо ти притиснутий до спинки. Тільки якщо вони лижею зачепилися за сніг. Мабуть, зачепили або натиснули сильно, в результаті штанги зірвали. Вони так влаштовані, що при сильному натисканні на штанги відстібаються. Бо в разі аварії людина має зуміти вибратися з крісла. І дівчина, коли впала, сміялася, свідки про це кажуть. Це вже потім вони почали розповідати, що було страшно", — заявив OBOZREVATEL Цибенко.

Щоправда, ніякого відео з камер спостереження власник надати не може, каже, що вони не дістають до цього місця.

Власник запевняє, що підйомник щороку перевіряють. "Проводять спеціальний тест із вантажем. І щодня перед початком роботи його теж перевіряють. Ми купили цей підйомник в Італії років шість тому, він там теж працював", — каже Цибенко.

Також власник запевняє, що вибачався перед туристами: "Я підходив до них, пропонував квитки на підйомник, вибачався, що так вийшло. Я не розумію, чому вони зараз пишуть, що ми навіть не вибачилися".

Не перший випадок

Щоправда, інші туристи також підтверджують — з підйомником не все гаразд. Наприклад, аналогічний випадок стався з Костянтином Перевозником у лютому 2012 року. "Така сама історія трапилася і з нами. Правда, ми тоді не впали, але підставка для ніг разом із захистом відвалилася метрів за 100 до вершини, ми були на висоті метрів 15. Тоді ми працівникам сказали, що залізяка відвалилася, щоб вони її забрали, поки хтось на лижах на неї не наїхав. Нікуди тоді не скаржилися", — розповів OBOZREVATEL Костянтин.

Це фото Костянтин із другом встигли зробити перед тим, як відвалилася частина крісла Facebook Костянтина Перевозника

Що стосується версії директора про те, що металева страховка в разі аварії має сама відпадати, то Костянтин Перевозник з цим згоден. "Тоді в разі аварії краще, щоб цей утримувач сам відстрелився. Але в будь-якому разі треба почитати інструкцію виробника, що там про це написано", — вважає Костянтин.

Також у соцмережах повідомили, що раніше з підйомника падала жінка з дитиною. Причому падіння відбулося вже на висоті, і їм довелося самим вибиратися з глибокого снігу. Тоді їм допомагали рятувальники. Очевидці казали, що нібито вони нахилилися на кріслі, щоб подивитися вниз, і опора не витримала.

Катерина Красочка показала скрін з форуму, де описують ситуацію з падінням жінки з дитиною Facebook Катерини Красочки

Власник підйомника Павло Цибенко зі свого боку вважає, що вся ця ситуація організована проти його бізнесу. "Не знаю, кому потрібно все це роздмухувати. Я вважаю, що це провокація і антиреклама для курорту", — впевнений він.