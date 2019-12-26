Ціни, санкції і жебрацтво: житель Криму розповів правду про "принади" окупації

У мережі з'явилося відео, на якому хлопець з тимчасово окупованого Криму розповідає про те, як змінилося життя на півострові після захоплення Росією.

Ролик опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кримчанин розповів про життя в окупації Скріншот відео

"Правда про окупований Крим не з вуст кремлівських пропагандистів. Все частіше молодь починає викладати в соцмережі такі відео", – зазначив він.

У ролику хлопець скаржиться на поганий мобільний зв'язок і практично відсутність нормальної можливості додзвонитися на материк. Крім того, він зізнався, що в окупованому Криму існують серйозні проблеми з працевлаштуванням.

"У Криму знайти роботу особливо в не сезон дуже важко. У сезон вона є, навіть беруть без досвіду. Але в не сезон тобі тут робити нічого. Тому якщо ти їдеш до Криму в якості заробітку, ти не за адресою", – розповідає молодик.

Також він розповів про дуже високі ціни на продукти і про вплив санкцій за окупацію українського півострова на життя звичайних людей.

"Санкції, постійно санкції. Постійно стикаюся з цим, коли не можу зайти на деякі сервіси Google, припустимо. Постійно блокують, доводиться користуватися VPNами. Дуже великий відсоток бідного населення в Криму, жебраків та інвалідів", – підкреслив кримчанин.

Ціни в Криму Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат. Так, кримчани написали, що їх середня зарплата дорівнює доходу прибиральника в Швеції – 15 тисяч рублів. Вони також звернули увагу, що ситуація погіршилася саме після анексії півострова РФ.

Крім того, вони обурилися тим, що постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!