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26 грудня • оновлено в 11:01
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Ціни, санкції і жебрацтво: житель Криму розповів правду про "принади" окупації

1.6т
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У мережі з'явилося відео, на якому хлопець з тимчасово окупованого Криму розповідає про те, як змінилося життя на півострові після захоплення Росією.

Ролик опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кримчанин розповів про життя в окупації

Кримчанин розповів про життя в окупації

Скріншот відео

"Правда про окупований Крим не з вуст кремлівських пропагандистів. Все частіше молодь починає викладати в соцмережі такі відео", – зазначив він.

У ролику хлопець скаржиться на поганий мобільний зв'язок і практично відсутність нормальної можливості додзвонитися на материк. Крім того, він зізнався, що в окупованому Криму існують серйозні проблеми з працевлаштуванням.

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"У Криму знайти роботу особливо в не сезон дуже важко. У сезон вона є, навіть беруть без досвіду. Але в не сезон тобі тут робити нічого. Тому якщо ти їдеш до Криму в якості заробітку, ти не за адресою", – розповідає молодик.

Також він розповів про дуже високі ціни на продукти і про вплив санкцій за окупацію українського півострова на життя звичайних людей.

"Санкції, постійно санкції. Постійно стикаюся з цим, коли не можу зайти на деякі сервіси Google, припустимо. Постійно блокують, доводиться користуватися VPNами. Дуже великий відсоток бідного населення в Криму, жебраків та інвалідів", – підкреслив кримчанин.

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат. Так, кримчани написали, що їх середня зарплата дорівнює доходу прибиральника в Швеції – 15 тисяч рублів. Вони також звернули увагу, що ситуація погіршилася саме після анексії півострова РФ.

Крім того, вони обурилися тим, що постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Петров Сергей
Петров Сергей
Браток, кому ты жалуешься. В Украине: Vodafone - связь г@вно, сервисы yandex, ВК и Одноклассники заблокированы, пользуемся VPN, цены на продукты и на бензин тебе даже и не снились. Разгул вооруженных "патриотов" в стране. Работать ездим в Польшу и к вам в РФ. А что тут говорить, приезжай сам увидишь...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Петров Сергей, да он сопляк, ему мама денег только на обед в школе даёт ...
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Ну а как же камни с неба...рюзький мир пришел ...там где рюзький мир-нищета.хаос.безработица.алкоголизм и все прочие прелести ..
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ибрагимов Золтан, езжай в свою кыргызию, там всё ныштак, там вилькя, лёжка, всё "он", все друг друга любить и понимать ... Ты еще тут будешь рассуждать про славян, тюбетейка ...
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Хо Хол
Хо Хол
"ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ" - увахахах))))
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