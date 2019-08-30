"Ціна дуже висока": названо ім'я полоненого, якого вимагає віддати Путін

Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

Про це заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов в Facebook . Він нагадав, що Цемах - командир роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17".

"Цемаха викрали українські спецслужби зі Сніжного. З величезним ризиком для життя викрали, провезли через блок-пости російських спецслужб, тому що він був визначений як важливий свідок розслідування, який раніше в інтерв'ю заявляв, що причетний до знищення літака. Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нілерландов", - написав журналіст.

Politeka.net

За його даними, саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених.

"Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес по "Боїнгу", який почнеться в Нідерландах в 2020-му році. Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. І Цемах може заговорити, якщо буде вивезений в Нідерланди і отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди носить для слідчих принциповий характер, саме тому він так важливий для Росії, щоб нанести удар по розслідуванню, і перекласти відповідальність на Україну. Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідуваня, і Україна допомагає РФ уникнути відповідальності", - написав він.

Бутусов стверджує, що йдуть багаторівневі переговори.

"Не в наших інтересах зараз піднімати інформаційну хвилю. Ціна питання дуже висока", - уклав він.

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Нагадаємо, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. "Уже не перший раз ми бачимо інформаційний хаос, викликаний посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", – сказано в зверненні.

Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня. Всі подробиці можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, в мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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