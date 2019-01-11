''Церква поза законом'': на Одещині син священика по-звірячому побив афганця

У місті Білгород-Дністровський Одеської області стався кричущий випадок: син священика місцевої парафії Іван побив і пограбував ветерана Афганської війни – 53-річного Сергія. Молоду людину вдалося затримати, йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави.

Водночас Іван не кається у своєму вчинку, а в тому, що трапилося, звинувачує потерпілого. У подробицях інциденту розбирався OBOZREVATEL.

Побив монтуванням

Про напад на Сергія громадськості повідомила його донька – Олена. На своїй сторінці у Facebook дівчина написала, що 4 січня приблизно о 16:00 на його батька напав молодий чоловік і завдав численних ударів ломом по голові та відібрав сумку.

Поліція змогла оперативно затримати нападника, ним виявився 21-річний Іван Гуменюк, його батько, якого також звуть Іван, служить священиком у каплиці на території місцевої військової частини.

Іван Гуменюк facebook / lena.paziuk

Сергія ж тоді доставлений у лікарню, у чоловіка діагностували струс мозку і тріщину на переніссі. Увесь час він тримався на знеболюючих, лише 10 січня його виписали додому на постільний режим. Але найгірше те, що у Сергія є стара травма голови, і будь-який удар може дуже сильно нашкодити чоловікові.

"У батька є стара травма голови, робили трепанацію, у голову вшита пластина, і навіть легкі удари йому протипоказані. По суті, його врятувала товста в'язана шапка, але ми далі будемо його обстежувати, щоб йому не стало гірше", – розповіла нашому виданню донька потерпілого Олена.

Потерпілий Сергій

Посипалися погрози і звинувачення

Після затримання хлопця доставили у відділок За словами Олени, туди негайно прибула її мати зі своїм братом. Коли вони підійшли поспілкуватися із Іваном, то почули від нього наступне: "Ви що, думаєте у мене немає грошей відкупитися?". До того ж він додав, що стежив за мої батьком і йому потрібні були гроші. Але слідчі це не зафіксували.

Згодом від нападника звучали різні мотиви скоєння злочину, за словами доньки потерпілого, на допиті Іван стверджував, що раніше Сергій наїхав йому на ногу, тому він вирішив помститися. Наступного ранку, у день судового засідання 5 січня, хлопець почав розповідати, що напав на чоловіка нібито через борги його сина. Водночас брат Олени, за її словами, вже давно не живе у місті.

Ще одну версію висунула сестра обвинуваченого, котра в особистих повідомленнях зі знайомим Олени заявила, що її брата нібито побили декілька чоловіків, які були пов'язані з потерпілим.

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Крім того, жінка почала загрожувати чоловікові через те, що він допомагав поширювати інформацію про розбій.

"Вранці у день суду, сестра Івана писала повідомлення із погрозами моєму знайомому, який допомагав мені поширювати цю інформацію, мовляв, якщо він не видалить ці повідомлення, то із ним може щось трапиться, що його знайдуть та інше", – розповіла Олена.

Арешт тривав недовго

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу захист зупинився на варіанті про автомобільний наїзд із боку Сергія. Як розповів на суді Іван, він з'ясував, де кривдник паркує автомобіль і почав чекати його поблизу. Нападник також зазначив, що у нього не було мети скалічити або грабувати чоловіка.

Дочекавшись Сергія, хлопець підійшов до нього ззаду і став бити знайденим неподалік металевим предметом по голові. А щоб жертва не мала можливості викликати поліцію – забрав у нього ручну сумочку з телефоном та іншими речами й намагався втекти з місця події.

У коментарі OBOZREVATEL Олена підтвердила, що у сім'ї дійсно є автомобіль і в ньому стоїть відеореєстратор.

"Остання версія у суді – про наїзд на авто, у нас є відеореєстратор, але обвинувачені та їхні адвокати не можуть назвати дату і час, коли цей наїзд трапився. Ми без проблем надамо відеозаписи з реєстратора, коли вони скажуть хоча б день", – говорить вона.

Незважаючи на всі спроби адвокатів обвинуваченого довести, що в заяві про взяття під варту немає достатньої аргументації, а також у справі немає доказів провини його підзахисного, Івана взяли під варту терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром 38 тисяч 420 гривень. Слідство кваліфікувало дії нападника за частиною 1 статті 187 КК України (розбій).

Засідання суду

Але судячи з усього, за молодого чоловіка все ж внесли заставу, і тепер він вільно ходить вулицями Білгород-Дністровського.

"Нам уже люди говорили, що бачили Івана на вулиці, але офіційно нам не підтверджують, чи випустили його під заставу, зараз адвокати намагаються з'ясувати", – повідомила донька потерпілого.

Стеження було

Одними з перших слів Івана у відділку було те, що він стежив за своєю жертвою. Як розповіла Олена, пізніше вони дійсно згадали, що напередодні побиття син священика разом із другом приходив у кафе, власником якого є потерпілий Сергій.

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"Вони приходили двічі, чому це запам'яталося, бо надто пильно вони дивилися на нас із мамою, із ким спілкуємося, куди ходимо. Так і сиділи по декілька годин із однією чашкою чаю", – сказала Олена.

З того моменту родичі потерпілого почали підозрювати, що у Івана був спільник. Сергій теж згадав, що за Іваном виходив ще один чоловік, але його злякав автомобіль, який під'їхав неочікувано.

Батько – рейдер, донька – наркоторговець

Що стосується сім'ї Гуменюків, за словами Олени, раніше вони знайомі ніколи не були, не дивлячись на заяви середнього сина, що у них із Сергієм є якісь давні рахунки.

Судячи з коментарів під постом, і батько, і сестра Івана також були помічені у протиправних діях.

"Татусь там теж любитель рукоприкладством позайматися, усе вирішує мордобоєм. Хату в однієї бабусі в Дальнику віджав, вивіз її у посадку і змусив підписати... Якщо будемо мовчати, то і ця справа замнеться, як і з його донькою, яку взяли на розповсюдженні наркотиків в одному з нічних клубів Одеси", – пише користувач із ніком Дарина Дарина.

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"Так, нам багато писали про доньку, ось пост молодшого сина священика Павла, де він називає однокласників мерзотою і бажає їм не здати ЗНО. Нам одна жінка розповіла, що її син вчиться із цим молодшим сином, і зазначила, що хлопчик себе агресивно веде. Ми в шоці від такої сім'ї священика", – розповіла Олена.

facebook/publicakkerman

Вимагають справедливості

За словами доньки, єдине, чого домагається їхня сім'я – це справедливого покарання для Івана Гуменюка.

"Нас дуже сильно обурило у цій ситуації, що батько Івана навіть не вибачився за свого сина, у батюшки не було видно жодного каяття. Перше, що ми від нього почули, це те, що він найняв крутих адвокатів. 100% ми б не робили ніякого розголосу, якби просто побачили, що хлопець жалкує про скоєне. Ми зараз намагаємося розібратися, що на нього найшло, є підозра, що це було не його рішення", – каже Олена.

Дівчина переживає, що сім'я обвинуваченого зможе відкупитися від слідства, а справу замнуть. До того ж справу Сергія веде суддя, який раніше вже потрапляв під приціл ЗМІ. У березні 2016 року суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Валентин Заверюха, відмовився обирати запобіжний захід чоловікові, якого підозрювали у скоєнні щонайменше дев'яти грабежів і розбійних нападів на самотніх жінок.

Валентин Заверюха 04849.com.ua

Засідання перенесли, а злочинець зник.

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