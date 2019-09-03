Цемаха можна віддати Росії за однієї умови – генерал

Україні слід погодитися на передачу Росії колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів "ДНР" Володимира Цемаха тільки після здійснення всіх необхідних процесуальних дій.

Саме відмова видавати Цемаха стала перешкодою на великого обміну полоненими між Росією й Україною. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Він визнав: як один зі свідків у справі про збитий над Донбасом "Боїнг", Цемах "важливий для росіян", перш за все, як потенційний учасник майбутнього судового процесу.

Терорист "ДНР" Володимир Цемах Politeka.net

Щоб отримати його, "вчиняється тиск на нашого президента", – зауважив генерал.

Новини У Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною

Водночас він заявив, що допускає можливість передачі Цемаха Росії, але тільки за умови проведення всіх процесуальних дій. "Потрібно провести допити, взяти свідчення, все документально зафіксувати, а потім обміняти", – сказав він.

Романенко наголосив: допити повинні проводитися за участю міжнародних представників, зокрема головної постраждалої сторони – Нідерландів, – так само, як це було, коли сам генерал давав свідчення щодо збитого "Боїнгу" як експерта з ППО. "Тоді я давав свідчення в присутності представника Нідерландів та Австралії", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов висловив думку про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну – з метою отримати Володимира Цемаха.

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

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