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4 листопада • оновлено в 12:31
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"Це знущання!" Волонтерка розповіла про візит депутата РФ до Золотого

1.6т Читати матеріал російською

Візит депутата нелегітимної Держдуми РФ Олексія Журавльова до Золотого Луганської області після розведення військ ЗСУ і т.зв. "ЛНР" багато українців розцінили як знущання.

"Олексій Журавльов, напевне, приїхав продемонструвати свою "силу думки". З моєї точки зору, з огляду на його заяви, це дуже некоректна поведінка. Вона скидається на знущання", – заявила в ефірі ObozTV волонтерка, народний герой України Олена Шевцова.

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Шевцова розповіла, що українські бійці на фронті і так перебувають у пригніченому стані.

"Зараз у військових неоднозначні настрої. У зв'язку з останніми подіями (розведенням військ. – Ред.) психологічний стан військових трохи пригнічений. Тим більше, коли після цього приїздить депутат ворожої держави і озвучує такі речі, що Донецька і Луганська область ніколи не повернуться під контроль України... Вибачте, що? Це правда?" – обурилася волонтерка.

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На її думку, влада України має контролювати, хто приїздить на територію держави, і не допускати подібних провокаційних візитів.

На уточнювальне запитання, чому на візит Журавльова жодним чином не відреагувало ОБСЄ, Шевцова відповіла:

"Я часто буваю на сході та спілкуюся як із місцевим населенням, так і з військовими. Довіри у людей до цієї організації, м'яко кажучи, немає. Наскільки ОБСЄ об'єктивно допоможе провести процес розведення військ – у мене дуже великі сумніви. Тому ось такий результат роботи ОБСЄ ми бачимо".

Журавльов у Золотому

Журавльов у Золотому

YouTube/News Front (скріншот із відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов побував спочатку у Станиці Луганській, а потім у Золотому. Під час візиту він заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

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Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт В'їзд росіян в Україну Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Альона Шевцова
Місце
Україна
Теги
Державна Дума Росії Донбас
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Обтекайте)))
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