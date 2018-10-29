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''Це такий гріх!'' Найвідоміший учитель України розповів про напад

1.5тЧитати матеріал російською

Відомий учитель фізики та відеоблогер Павло Андрійович Віктор, на якого в Одесі вчинили напад і пограбували, розповів про деталі інциденту.

Відповідне відео опубліковане "Радіо Свобода". "Я проїжджаю [на велосипеді] і раптом - потужний поштовх. Я падаю набік, слава богу в шоломі, голова ціла", - розповів учитель.

Невідомі притиснули його до землі та після питання: "Що вам треба?" - відповіли: "Телефон". "Я не те, що злякався або розгубився. Мене досада взяла якась... Я сказав, що вчитель, і якщо вони мене пограбують, то це такий гріх, що він потім їм відгукнеться", - повідав потерпілий. У результаті велосипед в учителя забрали, але телефон залишили.

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Відзначимо, 64-річного чоловіка знають не тільки в Україні. Він викладає в Рішельєвському ліцеї в Одесі. У 2009 році - отримав звання "Учитель року".

Павло Андрійович став відомим завдяки урокам із фізики, які опубліковані в YouTube. Причому чоловік відмовився монетизувати свій канал, незважаючи на те, що на нього підписані майже 144 тисячі користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відомий блогер Ігор Пустовіт побив дівчину в центрі Івано-Франківська. Після інциденту він спробував виправдати свою поведінку.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
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