"Це стюардеса": Москаль заявив, що Савченко ніколи не вчилася на льотчика

Позбавлена ​​недоторканності позафракційний наред Надія Савченко ніколи не була льотчицею, а тільки штурманом.

Про це в інтерв'ю УП заявив губернатор Закарпаття Геннадій Москаль.

"Яка вона льотчиця? Як ви, журналісти, могли переплутати стюардесу з льотчицею... Льотчиця, льотчиця, льотчиця... Штурман і льотчиця мають стільки ж спільного, як і стюардеса і льотчик. Але ніхто ж не хотів цього чути. Де? На якому літаку вона літала? Покажіть мені! Адже вона і вчилася щось тільки на штурмана"- заявив Москаль.

Нагадаємо, Москаль також заявив, що Савченко в 2014 році потрапила в полон до терористів "ЛНР", в результаті чого була вивезена на територію Росії, тому що "в самоволку" п'яна поїхала "мочити сєпарів".