"Це попередження": шанувальники "ДНР" поглумилися над авто координатора Майдану в Дніпрі

У Дніпрі невідомі розмалювали машину голови громадської організації "Майдан Січеслав-Дніпро" Віктора Романенка.

Як повідомляє "Радіо Свобода", транспорт, який було припарковано за юридичною адресою співдружності, пофарбували білою фарбою написами "ДНР" 13 червня.

Вибухотехніки провели обшуки на наявність пристроїв і речовин. За словами координатора дніпровського Майдану, цей інцидент може бути пов'язаний з його громадською діяльністю. Зокрема, мова йде про антикорупційні розслідування стосовно державних структур, результати яких недавно оприлюднили.

"Не викликає сумнівів, що це - попередження. Напевно, буде і наступний крок. Зараз ми з'ясовуємо, що це таке відбувається в місті. Я можу користуватися автомобілем, але з таким написом ми не можемо їздити по місту. Можливо, таким чином мене намагаються нейтралізувати. У будь-якому випадку, це перешкоджання громадській діяльності", - заявив Романенко.

Центральний районний відділ поліції Дніпра задокументував факт пошкодження авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня вандали пошкодили графіті в Києві, які відомі як "Ікони Майдану".