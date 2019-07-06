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"Це політичне замовлення!" Звинувачений у корупції віце-прем'єр відповів СБУ

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Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон спростував інформацію про причетність до корупційних схем по присвоєнню грошей держбюджету.

Про це він написав у Facebook, відреагувавши на резонансне розслідування СБУ про махінації чиновників у Вінницькій області. ЗМІ стверджували, що в заяві прес-служби йшлося саме про Кістіона.

За його словами, розслідування є "політичним замовленням", оскільки "ніяких проваджень щодо мене не проводилося".

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"Метою, швидше за все, є намір прибрати мене з передвиборного поля, враховуючи мої високі шанси пройти в новий парламент", - заявив Кістіон.

"З огляду на це, звертаюся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування по цій ситуації і зробити необхідні кадрові висновки", - написав він.

В.о. глави СБУ Іван Баканов і Володимир Кістіон

В.о. глави СБУ Іван Баканов і Володимир Кістіон

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (більше 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

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Особи
Володимир КістіонІван Баканов
Місце
УкраїнаВінниця
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гвыныцкый свынырнык занес денег?
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