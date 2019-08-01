Це перемир'я? "Л/ДНР" підло атакували ЗСУ на Донбасі: є поранений

У четвер, 1 серпня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників, порушивши режим припинення вогню і поранивши одного військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

Противник використав автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ на Донбасі Ракурс

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя з напрямку Українського – застосовуючи крупнокаліберний кулемет;

поруч із Красногорівкою з напрямку Трудівського – застосовуючи крупнокаліберний кулемет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:

неподалік від Попасної з напрямку Молодіжного – застосовуючи автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю;

на околиці Кримського з напрямку Пришиба – застосовуючи крупнокаліберний кулемет.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

"Суспільно-політична і гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Підрозділи ОС до виконання завдань готові!" – наголосили в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери показали, як "Л/ДНР" ігнорують "хлібне" перемир'я й атакують позиції ЗСУ.

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