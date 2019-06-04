"Це не випадковість": названо важливий нюанс у вбивстві дитини поліцейськими

Справу про вбивство 5-річної дитини п'яними копами в Переяслав-Хмельницькому в поліції намагаються представити "випадковість", проте подібні НП в Україні вже бували раніше.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Колесніков. На думку Колеснікова, суспільство підводять до того, що мало місце "не вбивство, а заподіяння ушкоджень, що призвело до смерті".

"Це випадковість? П'яний чоловік з вогнепальною штатною зброєю – він не здав зброю на склад, йдучи зі служби, а забрав з собою. Ми це питання чомусь не піднімаємо. Друга "випадковість" – людина зі зброєю пішла туди, де вживають спиртне. Але про це поліція говорити категорично не хоче", – заявив він.

Експерт зазначив, що це не перший випадок вбивства невинної людини поліцейськими: "Я можу нагадати випадок, коли поліцейські, переслідуючи машину, застрелили чомусь пасажира, а не водія".

Колесніков вважає першопричиною трагедії систему відбору кадрів в органи МВС.

"Коли реформували поліцію, кадрове управління хоч якось реформувалось? Кадрове управління МВС України, як і СБУ, не чіпали взагалі. Ви хочете реформованої поліції, але підбирається поліція старим кадровим управлінням, за старими посадовими інструкціями, доброю старою міліцією часів Януковича", – зазначив він.

Військовий експерт припустив повторення подібних інцидентів у майбутньому: "Це не останній випадок. Коли застрелили того хлопця на пасажирському сидінні БМВ, я сказав, що це не останній випадок, і, на жаль, мав рацію. Краще б я помилився. Мушу констатувати, що і наступний буде не останнім – поки не буде звільнено кадрове управління поліції, поки не буде змінено принцип підбору персоналу. Вони набирають персонал, який стріляє по людях і не замислюється, нажирається, маючи вогнепальну зброю".

Під МВС пройшла акція пам'яті загиблої дитини facebook.com/olena.maksymenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.

3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.

Як з'ясувалося, в хлопчика потрапила випадкова куля. Поруч з його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.

Підозрюваних заарештували. Це старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Спочатку їх дії кваліфікували за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Після смерті хлопчика генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа буде перекваліфікована за статтею "умисне вбивство".

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