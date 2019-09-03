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3 вересня • оновлено в 17:50
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/ Розслідування

"Це його гра!" Умеров назвав винного у зриві обміну полоненими

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Обмінний процес між Україною і Росією залежить виключно від президента РФ Володимира Путіна, і більшість політв'язнів це усвідомлює.

Таку думку висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що більшість політв'язнів ... прекрасно розуміють ситуацію, в якій вони знаходяться. Переважна більшість з них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес знаходиться не в наших руках, а в руках Володимира Путіна", - сказав він.

Ільмі Умеров

Ільмі Умеров

Укрінформ

Умеров поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням в кінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами.

"Це його гра, "геніальний хід"... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали, хто до Києва, хто в Москву, адвокати поїхали. І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити того свідка у Боїнгу ( терориста "ДНР" Володимира Цемаха. - Ред.). Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін зробив. Я впевнений, йому це просто так не минеться. Коли буде Міжнародний суд в Гаазі, цей епізод обов'язково спливе", - сказав Умеров.

Разом з тим він підкреслив, що потрібно думати про вирішення проблеми в цілому, мова йде перш за все про посилення санкцій, однак не виключив і військового шляху розвитку подій.

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"Потрібно санкціями Росію довести до такого стану, до ситуації, коли вони відмовляться (від нинішньої політики. - Ред.) Якщо чесно, я не виключаю і військовий шлях розвитку подій. Під прикриттям НАТО Україна за свої території може і повоювати. У всі часи за території воювали", - сказав Умеров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Ільмі Умеров Володимир Путін
Місце
Україна
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