"Це гарно!" У мережі показали потужний удар ЗСУ по терористах на Донбасі

Бійці ЗСУ завдали потужного удару в відповідь по терористах на окупованому Донбасі.

Волонтер Юрій Мисягін в суботу, 23 березня, в Facebook показав знімок, зроблений під час пострілу.

"По-перше, це красиво. 46-й батальйон "Донбас-Україна" в районі Попасної (Луганська область) відповідь роздає", — розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі трагічно загинули українські військовослужбовці. Одному з них було всього 19 років.

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