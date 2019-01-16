''Буде визнанням війни'': озвучено прогноз по суду над українськими моряками

Росія ніколи не піде на застосування Женевської конвенції в суді над полоненими українськими моряками. Це означало б визнання війни проти України.

Про це в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що крім того, конвенція створила б для Росії чисто економічні та логістичні незручності.

"Адже військовополонених не можна тримати у в'язниці. Повинні бути створені спеціальні табори зі спеціальними умовами для їх утримання... Хоча якби російський суд брав до уваги Женевську конвенцію, то українські моряки взагалі не залучалися б до відповідальності. Адже вони не вчинили жодного військового злочину або злочину проти людяності", – пояснив Мусієнко.

Але ось з видачею військовополонених, якщо строго дотримуватися Женевської конвенції, можуть виникнути певні проблеми, додав він. Адже конвенція визначає, що за домовленістю між сторонами, в даному випадку Україною і Росією, полонені можуть бути передані третій стороні.

"Тобто, будь-якій державі, яка бере на себе відповідальність взяти цих людей. Але після цього немає чітко виписаної процедури, як і за яких умов вони з цієї третьої країни передаються Україні", – підвів підсумок експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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