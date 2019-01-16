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''Буде визнанням війни'': озвучено прогноз по суду над українськими моряками

2.2тЧитати матеріал російською

Росія ніколи не піде на застосування Женевської конвенції в суді над полоненими українськими моряками. Це означало б визнання війни проти України.

Про це в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що крім того, конвенція створила б для Росії чисто економічні та логістичні незручності.

"Адже військовополонених не можна тримати у в'язниці. Повинні бути створені спеціальні табори зі спеціальними умовами для їх утримання... Хоча якби російський суд брав до уваги Женевську конвенцію, то українські моряки взагалі не залучалися б до відповідальності. Адже вони не вчинили жодного військового злочину або злочину проти людяності", – пояснив Мусієнко.

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Але ось з видачею військовополонених, якщо строго дотримуватися Женевської конвенції, можуть виникнути певні проблеми, додав він. Адже конвенція визначає, що за домовленістю між сторонами, в даному випадку Україною і Росією, полонені можуть бути передані третій стороні.

''Буде визнанням війни'': озвучено прогноз по суду над українськими моряками

"Тобто, будь-якій державі, яка бере на себе відповідальність взяти цих людей. Але після цього немає чітко виписаної процедури, як і за яких умов вони з цієї третьої країни передаються Україні", – підвів підсумок експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяконфліктполонені морякисуд
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да какой прогноз? 5 лет, Сибирь, лесоаовал!
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Алексей Смирнов, и именной лобзик.
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как могут быть пленные, если Украина ни кому не объявляла войну и Украине ни кто не объявлял...Украина ни с кем не разрывала ни какие отношения. Свiдоме бидло, вас держат за папуасов в якобы в войне с Россией!
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Забелин Александр
Забелин Александр
Не пленные, а арестованные. Получат по полной. Жаль Фейгина нет их защитить))).
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Забелин Александр, да, парням повезло! При максимальной санкции по статье 6 лет Маркуша бы добился каждому по десяточке на нос!
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