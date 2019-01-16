''Буде визнанням війни'': озвучено прогноз по суду над українськими моряками

Росія ніколи не піде на застосування Женевської конвенції в суді над полоненими українськими моряками. Це означало б визнання війни проти України.
Про це в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що крім того, конвенція створила б для Росії чисто економічні та логістичні незручності.
"Адже військовополонених не можна тримати у в'язниці. Повинні бути створені спеціальні табори зі спеціальними умовами для їх утримання... Хоча якби російський суд брав до уваги Женевську конвенцію, то українські моряки взагалі не залучалися б до відповідальності. Адже вони не вчинили жодного військового злочину або злочину проти людяності", – пояснив Мусієнко.
Але ось з видачею військовополонених, якщо строго дотримуватися Женевської конвенції, можуть виникнути певні проблеми, додав він. Адже конвенція визначає, що за домовленістю між сторонами, в даному випадку Україною і Росією, полонені можуть бути передані третій стороні.
"Тобто, будь-якій державі, яка бере на себе відповідальність взяти цих людей. Але після цього немає чітко виписаної процедури, як і за яких умов вони з цієї третьої країни передаються Україні", – підвів підсумок експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів по військовополоненим, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії допустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже в 2019 році, проте не раніше президентських виборів в Україні.
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