"Цапів-відбувайлів не шукали!" У Авакова відповіли, чому "спливла" справа Шеремета

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що виключає можливість фальсифікацій у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета.
Як пояснив Варченко у коментарі ObozTV, якби слідчі намагалися знайти "цапів-відбувайлів", то шукали би їх "у менш резонансному середовищі". А нинішні затримання, за його словами, стали закономірним підсумком розслідування.
На питання, чому брифінг Національної поліції та затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів:
"Це вічне питання. Чому зараз, чому не позавчора, чому не завтра... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а чи не керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" – то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, яка стимулює додатковий резонанс".
Він наголосив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.
"Чесно кажучи, якби шукали "цапів-відбувайлів", для мене, як для громадянина, то шукали б у менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справу розкрито", – пояснив радник глави МВС.
"А в даному випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження – це божевільне самогубство. Тому я виключаю момент будь-якої фальсифікації", – запевнив Варченко.
При цьому він не відповів прямо на запитання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.
"Я категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументоване у своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати наявні докази", – сказав представник міністерства.
Питання "Хто вбив Шеремета" залишалося без відповіді більш ніж 3 роки
radiosvoboda.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунуто: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугар.
Також у справі фігурують Владислав Грищенко ("Буча") і його дружина Інна Грищенко ("Пума"), які наразі перебувають під вартою з приводу іншого кримінального провадження. Їм підозру поки не висунуто.
На брифінгу МВС 12 грудня правоохоронці оприлюднили фрагменти записів телефонних розмов фігурантів справи.
Основною версією була названа дестабілізація ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.
Хто замовник вбивства – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.
Все, що наразі відомо про резонансне розслідування – у матеріалі OBOZREVATEL.
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