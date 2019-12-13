"Цапів-відбувайлів не шукали!" У Авакова відповіли, чому "спливла" справа Шеремета

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що виключає можливість фальсифікацій у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета.

Як пояснив Варченко у коментарі ObozTV, якби слідчі намагалися знайти "цапів-відбувайлів", то шукали би їх "у менш резонансному середовищі". А нинішні затримання, за його словами, стали закономірним підсумком розслідування.

На питання, чому брифінг Національної поліції та затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів:

"Це вічне питання. Чому зараз, чому не позавчора, чому не завтра... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а чи не керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" – то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, яка стимулює додатковий резонанс".

Він наголосив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.

"Чесно кажучи, якби шукали "цапів-відбувайлів", для мене, як для громадянина, то шукали б у менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справу розкрито", – пояснив радник глави МВС.

"А в даному випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження – це божевільне самогубство. Тому я виключаю момент будь-якої фальсифікації", – запевнив Варченко.

При цьому він не відповів прямо на запитання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.

"Я категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументоване у своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати наявні докази", – сказав представник міністерства.

Питання "Хто вбив Шеремета" залишалося без відповіді більш ніж 3 роки radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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