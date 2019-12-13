Головна Новини
13 грудня • оновлено в 13:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Цапів-відбувайлів не шукали!" У Авакова відповіли, чому "спливла" справа Шеремета

2.8т
Читати матеріал російською

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що виключає можливість фальсифікацій у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета.

Як пояснив Варченко у коментарі ObozTV, якби слідчі намагалися знайти "цапів-відбувайлів", то шукали би їх "у менш резонансному середовищі". А нинішні затримання, за його словами, стали закономірним підсумком розслідування.

На питання, чому брифінг Національної поліції та затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів:

"Це вічне питання. Чому зараз, чому не позавчора, чому не завтра... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а чи не керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" – то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, яка стимулює додатковий резонанс".

Новини
Хотіли знищити Київ і дітей Звіробій: що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Він наголосив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.

"Чесно кажучи, якби шукали "цапів-відбувайлів", для мене, як для громадянина, то шукали б у менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справу розкрито", – пояснив радник глави МВС.

"А в даному випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження – це божевільне самогубство. Тому я виключаю момент будь-якої фальсифікації", – запевнив Варченко.

Новини
Оприлюднено скандальні телефонні записи у справі Шеремета: подробиці

При цьому він не відповів прямо на запитання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.

категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументоване у своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати наявні докази", – сказав представник міністерства.

Питання "Хто вбив Шеремета" залишалося без відповіді більш ніж 3 роки

Питання "Хто вбив Шеремета" залишалося без відповіді більш ніж 3 роки

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Вбивство Павла Шеремета Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Іван Варченко Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster) Юлія Кузьменко Яна Дугарь Владислав Грищенко (Буча) Інна Грищенко (Пума)
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
35
12
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Возобновите также расследование Бузины. Там тоже будет много интересного.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
ты же про руку кремля xpюкал, cвин
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги