"Трупи вивозили вертольотами": на Донбасі вибухнули істерикою за удар ЗСУ

На Донбасі окупаційне угруповання розгорнуло інформаційно-психологічну операцію після зіткнення з підрозділами полку "Азов" під Горлівкою, в результаті якого ліквідовані четверо терористів.

Як йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив", головна мета — нівелювати негативний вплив такого випадку на особовий склад підпорядкованих "військ" і громадську думку в "республіках", для цього придумали безглузді посили в ЗМІ.

"Серед найбільш яскравих — причетність до вилазки під Горлівкою деяких інструкторів НАТО (нібито самі ЗСУ та підрозділи ОС зокрема, не здатні на такі ефективні дії), про нанесення удару у відповідь по казармах ЗСУ, що спричинило нібито загибель 14 військовослужбовців ЗСУ... трупи вивозили вертольотами" (такий собі вигаданий удар відплати) і т. д." — йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР" Фокус

За даними "ІС", цільові посили поширюються в підконтрольних окупаційній адміністрації ЗМІ, а також у російських ЗМІ та в інтернеті.

"Поки рівень цієї інформаційно-психологічної операції залишається низьким — і в лавах "військовослужбовців", і в середовищі місцевого населення цей випадок жваво обговорюється і в більшості оцінюється різко негативно для "командування" окупаційних формувань", — зазначили в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.

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