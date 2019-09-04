Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 12:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Трупи вивозили вертольотами": на Донбасі вибухнули істерикою за удар ЗСУ

Читати матеріал російською

На Донбасі окупаційне угруповання розгорнуло інформаційно-психологічну операцію після зіткнення з підрозділами полку "Азов" під Горлівкою, в результаті якого ліквідовані четверо терористів.

Як йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив", головна мета — нівелювати негативний вплив такого випадку на особовий склад підпорядкованих "військ" і громадську думку в "республіках", для цього придумали безглузді посили в ЗМІ.

"Серед найбільш яскравих — причетність до вилазки під Горлівкою деяких інструкторів НАТО (нібито самі ЗСУ та підрозділи ОС зокрема, не здатні на такі ефективні дії), про нанесення удару у відповідь по казармах ЗСУ, що спричинило нібито загибель 14 військовослужбовців ЗСУ... трупи вивозили вертольотами" (такий собі вигаданий удар відплати) і т. д." — йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

Фокус

За даними "ІС", цільові посили поширюються в підконтрольних окупаційній адміністрації ЗМІ, а також у російських ЗМІ та в інтернеті.

Новини
На Донбасі терористи пішли на підлість: ЗСУ провели термінову евакуацію

"Поки рівень цієї інформаційно-психологічної операції залишається низьким — і в лавах "військовослужбовців", і в середовищі місцевого населення цей випадок жваво обговорюється і в більшості оцінюється різко негативно для "командування" окупаційних формувань", — зазначили в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
11
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
интересный момент. статья выставляет все так будто ополченцы всегда врут (пропагандируют) а всушники всегда правду говорят. не верю я что всу такие дураки и не будут врать (пропагандировать) что бы запугать врага. ну не верю. упоротые как думаете дураки всу или нет?))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Значит рашисткая армия признает, что по сравнению с армией НАТО они никто и звать их никак!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Petrenko Ivan, брехня.у них есть супер ракетные установки из канализационных труб
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Petrenko Ivan, А украинская армия шстой год не может "освободить" какие-то 2 города!Вот уж точно она никто и звать никак!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинсксая армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel