"Трудові бригади": росіянин мав сотню рабів в Україні

Злочинне угруповання, організоване громадянином РФ, незаконно утримувало і змушувала виконувати важку роботу людей з наркотичною та алкогольною залежністю по всій Україні.

Про це повідомляється на сторінці поліції Донецької області в Facebook. Відзначається, що правоохоронці викрили мережу так званих "реабілітаційних центрів" і звільнили з трудового рабства близько 100 осіб (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Повідомляється, що три таких центри, створених під вивіскою всеукраїнської благодійної організації, діяли в Маріуполі, Львівської та Івано-Франківській областях.

Звільнення "рабів" Facebook полиции Донецької області

"Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, підозрюваних у незаконному позбавленні волі людей. Із "трудових таборів" звільнені близько 100 осіб", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисники діяли під виглядом соцпрацівників, набираючи "трудові бригади" за оголошеннями, обіцяючи безкоштовно позбавити громадян від наркотичної та алкогольної залежності.

"У "пацієнтів" відбирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках. "Реабілітація" полягала в тяжкій праці: на будівництві, розвантаженні, земельних роботах тощо. До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу. Грошей за виснажливу роботу "полонені" не отримували, всі кошти йшли до "благодійної" організації і опинялися на особистому рахунку її керівника. З одного "реабілітаційного центру" він отримував до 4 тисяч гривень у день", – повідомили правоохоронці.

Уточнюється, що за фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми". Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Викриття поліцейськими злочинного угруповання Facebook Поліції Донецької області

Викриття поліцейськими злочинного угруповання Facebook Поліції Донецької області

Викриття поліцейськими злочинного угруповання Facebook Поліції Донецької області

Викриття поліцейськими злочинного угруповання Facebook Поліції Донецької області

Викриття поліцейськими злочинного угруповання Facebook Поліції Донецької області

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на сьогодні не відповідає мінімальним стандартам боротьби з торгівлею людьми, незважаючи на активні зусилля уряду. Такий факт відзначили в щорічному звіті Державного департаменту США

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