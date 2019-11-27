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29 листопада • оновлено в 12:39
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Знайшла прибиральниця, але голос не його: Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослушку, яку виявили у вересні в його кабінеті.

Він дав інтерв'ю LB.ua, так і не пояснивши серйозні розбіжності у версіях про скандал із плівками.

"На робочому місці перебувала співробітниця, яка відкрила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено цей пристрій. Викликали правоохоронні органи", – поділився Труба.

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Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

Цензор.НЕТ

Він зазначив, що раніше не виявив прослушку, оскільки це буває важко зробити, навіть за наяності спеціальних пристосувань.

При цьому Труба запевнив, що експертизу плівок, на яких фігурують він і глава Офісу президента Андрій Богдан не проводили, оскільки запис нібито не оригінальний.

"Ми повинні розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якби ці оригінали були, не було б необхідності викладати їх на Telegram-каналі. У таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той, у свою чергу, проводить всі необхідні процесуальні дії", – додав Труба.

При цьому, директор ДБР не зміг відповісти, чий голос на плівці. "Моя відповідь така: голос схожий. Але чи це мій голося не можу сказати", – запевнив він.

Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

dsnews.ua

Примітно, що справа про прослушку так і не вийшла за стіни органу, в якому вона була виявлена. Труба зізнався, що саме ДБР веде розслідування, оскільки інші органи нібито не хочуть розбиратися, хто приніс прослушку в кабінет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослухувальні пристрої.

  • У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

  • Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

  • Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

  • В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Роман Труба Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Во всех структурах уборщицы прослушки находят, но почему раньше не нашли или они в кабинетах раз в году убирают?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Врет Труба,его голосок козлиный был записан.
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an and
an and
Ещё немного и он переплюнет даже российского голову СКР, который утверждал, что Яценюк воевал в Чечне..
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
an and, Кролик там не воевал, а пасся.
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