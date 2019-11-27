Знайшла прибиральниця, але голос не його: Труба здивував нестиковками в "касетному скандалі"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослушку, яку виявили у вересні в його кабінеті.

Він дав інтерв'ю LB.ua, так і не пояснивши серйозні розбіжності у версіях про скандал із плівками.

"На робочому місці перебувала співробітниця, яка відкрила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено цей пристрій. Викликали правоохоронні органи", – поділився Труба.

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Він зазначив, що раніше не виявив прослушку, оскільки це буває важко зробити, навіть за наяності спеціальних пристосувань.

При цьому Труба запевнив, що експертизу плівок, на яких фігурують він і глава Офісу президента Андрій Богдан не проводили, оскільки запис нібито не оригінальний.

"Ми повинні розуміти, що експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів. Якби ці оригінали були, не було б необхідності викладати їх на Telegram-каналі. У таких випадках людина йде в правоохоронний орган і передає йому оригінали. Той, у свою чергу, проводить всі необхідні процесуальні дії", – додав Труба.

При цьому, директор ДБР не зміг відповісти, чий голос на плівці. "Моя відповідь така: голос схожий. Але чи це мій голос – я не можу сказати", – запевнив він.

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Примітно, що справа про прослушку так і не вийшла за стіни органу, в якому вона була виявлена. Труба зізнався, що саме ДБР веде розслідування, оскільки інші органи нібито не хочуть розбиратися, хто приніс прослушку в кабінет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослухувальні пристрої.

У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.

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