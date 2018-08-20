"Трощили все і всіх": на Донеччині люди в масках напали на учасників концерту

У Маріуполі увечері 19 серпня група молодих людей у балаклавах напала на відвідувачів і артистів концерту, який проходив на арт-платформі "ТЮ".

Під час виступу на концерт увірвалися 30 молодих людей учорному одязі, повідомляє прес-служба організації на своїй сторінці в Facebook.

"Вони увірвалися у приміщення, розпорошили газ, розбили техніку і інструменти, атакували музикантів і глядачів. Нападники трощили все і всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі у якості зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними представників платформи, атака тривала менше хвилини, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

У результаті постраждали 10 осіб, серед яких артисти, глядачі і менеджер ТЮ.

На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення одночасно з усіх боків.

"На двох із них були помічені футболки Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям. Сподіваємося, що нарешті третій напад на нашу платформу буде розслідувано, оскільки, на жаль, попередні випадки заминалися, незважаючи на наші старання", - заявили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один із прибулих на місце патрульних поліцейських.