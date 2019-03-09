"Троллінг 80 левела": СБУ оригінально пояснила заборону на в'їзд скандальному журналісту

СБУ заборонила в'їзд в Україну австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.

У прес-службі відзначили, що заборона діє терміном на один рік.

"Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста. Нагадаємо, що Крістіан Вершютц відзначав у своєму інтерв'ю про існуючі загрози його життю в Україні. Щоб уникнути можливих провокацій під час перебування австрійського журналіста в нашій країні, СБУ відповідно до законодавства прийняла рішення про заборону йому в'їзду", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що користувачі мережі оцінили "тролінг" спецслужб та їх професійний гумор.

"СБУ, ви неперевершені тролі. Спасибі, що ви є і за те, що ви робите", "Відмінна робота при чудесним почутті гумору. Респект СБУ. До речі, наявність почуття гумору однозначно вказує на наявність інтелекту", "Троллінг 80 левела", "Тролякі які, ти подивися", "Не тільки не пустили, але і потролили!" – підтримали в мережі СБУ.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на рік заборонили в'їзд проросійському журналісту з Австрії Крістіана Вершютцу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!