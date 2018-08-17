"Третя сила приклалася": на Донбасі підстрелили танк терористів

Поблизу селища Жолобок на Луганщині, яке входить у зону відповідальності українського батальйону "Айдар", невідома Третя сила серйозно пошкодила танк терористів, що перебував практично на лінії вогню.

Техніка, заборонена Мінськими домовленостями, була виявлена ​​бійцями у посадці густих високих дерев, написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

"Хоч як би сама місцевість і окупанти його добре не маскували, але танк все одно був виявлений. Невідома Третя сила, невідомим калібром, кілька разів непогано "приклалася" за переданими координатами. Танк не згорів, але серйозно пошкоджений. Думаю, що з посадки він своїм ходом вже не виїде", - наголосив він.

Новина про успіх українських захисників надихнула користувачів мережі, і вони залишили під постом Мисягіна коментарі, що висміюють поразку терористів, а також слова подяки захисникам Батьківщини.

"Не перший, не останній і не тільки там. Молодці, що не сидять, склавши руки, поки інші в носі колупаються", "Передачку туди треба передати. З цукерочками і чаєм", "Гарненько горіло", "Іх там нєт і там же будуть захоронені", "Молодці!", "Дякую нашій Третій силі", "О, приманка!" - пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" зосталися без опорного пункту у селищі Жолобок, який в результаті ліквідації згорів дотла.