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22 січня • оновлено в 01:16
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"Треба перестати стріляти – маразм!" Зеленському дорікнули в масштабних втратах ЗСУ на Донбасі

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Українські військовослужбовці продовжують нести втрати на Донбасі через позицію президента Володимира Зеленського про необхідність "припинити стріляти".

Про це заявив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

"Конфлікт на сході України, як би там не говорив наш гарант – тривалий, і його просто так, одними словами і рішеннями "перестати стріляти" не закінчиш. Через це рішення наші військові, на жаль, якраз і несуть втрати", – вважає він.

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"Я був свідком того, як два полковники приїхали в підрозділ і проводили розслідування: чому ворожий снайпер почав стріляти от саме по цій позиції. А може, наші бійці винні в цьому і спеціально провокують ворога? Я дивився на цей йо*аний маразм і просто крутив пальцем біля скроні", – розповів Римарук, додавши, що військовим потрібно займатися бойовими завданнями, а не паперовою роботою.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили 9 ділянок, однак поки що домовилися лише щодо однієї.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Каратели дохнут не из-за Зеленского. Они дохли, дохнут и будут дохнуть из-за тех упоротых, безумных и безмозглых идиoтов, которые в 2014 году, после вооружённого госпереворота в Киеве, решили покорить Донбасс артиллерией и авиацией. Это Порошенко, Турчинов и некоторые сошки помельче. Зеля и хотел бы все это прекратить, да не знает как. Чтобы остановить вoйну, надо быть Личностью, Шарлем де Голлем. А имеем Луи де Фюнеса.
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