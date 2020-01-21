"Треба перестати стріляти – маразм!" Зеленському дорікнули в масштабних втратах ЗСУ на Донбасі

Українські військовослужбовці продовжують нести втрати на Донбасі через позицію президента Володимира Зеленського про необхідність "припинити стріляти".

Про це заявив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

"Конфлікт на сході України, як би там не говорив наш гарант – тривалий, і його просто так, одними словами і рішеннями "перестати стріляти" не закінчиш. Через це рішення наші військові, на жаль, якраз і несуть втрати", – вважає він.

"Я був свідком того, як два полковники приїхали в підрозділ і проводили розслідування: чому ворожий снайпер почав стріляти от саме по цій позиції. А може, наші бійці винні в цьому і спеціально провокують ворога? Я дивився на цей йо*аний маразм і просто крутив пальцем біля скроні", – розповів Римарук, додавши, що військовим потрібно займатися бойовими завданнями, а не паперовою роботою.

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Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили 9 ділянок, однак поки що домовилися лише щодо однієї.

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