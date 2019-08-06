Трагедія з ЗСУ під Маріуполем: з'явилися подробиці підлої атаки "ДНР"

Терористи "Л/ДНР" використовували для атаки українських захисників, у результаті якої загинули чотири воїни ЗСУ, спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

Подробицями трагедії поділився командир окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Гнатов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"О 10:30 надійшло повідомлення про порушення противником близько Павлополя умов припинення вогню і зафіксовано було, за словами спостерігача, вибух СПГ-9 або міни 82-го калібру. Після уточнення інформації, коли він просунувся впритул до місця вибуху, він виявив там чотирьох військовослужбовців, які від мінно-вибухових травм ознак життя не подавали", – розповів командир.

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За словами Гнатова, була організована евакуація особового складу і посилено спостереження.

"На місці підриву виявлено воронку, характерну для розриву артилерійського боєприпасу, але звукові характеристики показують, що, найімовірніше, міна була переобладнана в такий спосіб, щоб її запуск здійснювався без використання міномета", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України відреагував на трагедію з українськими військовими і закликав країни нормандського формату до термінових переговорів через зрив перемир'я бойовиками.

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