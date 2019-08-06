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Трагедія з ЗСУ під Маріуполем: з'явилися подробиці підлої атаки "ДНР"

3.3т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" використовували для атаки українських захисників, у результаті якої загинули чотири воїни ЗСУ, спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

Подробицями трагедії поділився командир окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Гнатов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"О 10:30 надійшло повідомлення про порушення противником близько Павлополя умов припинення вогню і зафіксовано було, за словами спостерігача, вибух СПГ-9 або міни 82-го калібру. Після уточнення інформації, коли він просунувся впритул до місця вибуху, він виявив там чотирьох військовослужбовців, які від мінно-вибухових травм ознак життя не подавали", – розповів командир.

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За словами Гнатова, була організована евакуація особового складу і посилено спостереження.

"На місці підриву виявлено воронку, характерну для розриву артилерійського боєприпасу, але звукові характеристики показують, що, найімовірніше, міна була переобладнана в такий спосіб, щоб її запуск здійснювався без використання міномета", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України відреагував на трагедію з українськими військовими і закликав країни нормандського формату до термінових переговорів через зрив перемир'я бойовиками.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу ЗСУ ООС
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CARGO 100
CARGO 100
"... специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета." Всё, я понял !!! Я знаю как !!! Железно, 100% знаю ... Не скажу, не выдам тайну для отдельной бригады морской пехоты ВСУ!!! Никому не скажу! Никогда, хоть запытайте меня ... Завтра, может быть, ещё пару - тройку мин "запустят". А чё?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
А может эту мину сбросил с неба специально обученный боевой аист.
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CARGO 100
CARGO 100
Клим Чугункин, дельфин. Это же "отдельная бригады морской пехоты" ...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" мина была переоборудована таким образом, чтобы ее запуск осуществлялся без использования миномета," Их руками кидали, что ли? Я думаю пацаны решили заложить *Привет сепарам" , Но привет бахнул в рюкзаке.
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