Трагедія з колоною ЗСУ на Донбасі: Гай назвав важливий нюанс

Бійці ЗСУ, які постраждали в результаті обстрілу під Гранітним у Донецькій області, супроводжували голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка без погодження.

Про це розповів в ефірі ObozTV волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи обстріл автоколони з військовими.

"Наскільки мені повідомляли і я розпитував про цю ситуацію, то не було узгодження супроводу військовослужбовцями губернатора. Не думаю, що це прямо на совісті Кириленка, просто у нас високопосадовці звикли використовувати Збройні сили як власний конвой або охорону. Це не дуже хороша ситуація", – заявив Гай.

За його словами, спочатку треба провести службове розслідування, а після цього давати оцінку всім діям.

"Але якщо там було зловживання службовим становищем, на це треба реагувати, зокрема верховному головнокомандувачу", – підкреслив ветеран АТО.

Також Гай зазначив, що на Донбасі вздовж всієї лінії спостерігається загострення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня під Гранітним у результаті обстрілу вантажівки КрАЗ загинув 21-річний український військовий, ще один був поранений. У колоні також було авто новопризначеного глави Донецької області Павла Кириленка.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у "нормандські форматі".

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