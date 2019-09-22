Трагедія під Одесою: з'явилися прізвища жертв і нові подробиці ДТП

У мережі з'явився список загиблих у ДТП під Одесою 21 вересня, коли маршрутка з людьми зіткнулася з автоцистерною.

Дані опублікували у Facebook-спільноті "Будні Великодолинське". Наймолодшою жертвою виявилася 18-річна дівчина. Особа одного загиблого чоловіка поки залишилася невстановленою.

В аварії загинули:

Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;

Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;

Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;

Саустьян Кристина Сергіївна, 2001 року народження;

Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;

Шпинь Ольга Анатоліївна 1988 року народження;

Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;

Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;

невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

Мати одного із загиблих розповіла, що її син, який їхав у момент ДТП у маршрутці, прямував у пологовий будинок, щоб вперше побачити свою дитину.

Фото з місця аварії під Одесою 24 канал

Відзначимо, понеділок, 23 вересня, в Одеській області оголошено днем жалоби за жертвами аварії, передає ТСН.

Журналісти поспілкувалися з очевидцем інциденту Віталієм Загребою. Він їхав по дорозі за вантажівкою.

"Побачив, що попереду маршрутки лежав чоловік. Було видно, що він вилетів через лобове скло. Те, що ми побачили... Ніхто не наважився їх намагатися витягувати, бо здавалося, що ми завдамо ще більші каліцтва. Що вразило – була повна тиша всередині", – розповів свідок.

Після зіткнення Mercedes Sprinter залишився практично розірваним навпіл, лівий бік машини повністю знесло. Крім того, маршрутка перекинулася.

На місце ДТП рятувальникам довелося пробиратися крізь величезний затор, що утворився на переповненій трасі.

Двоє постраждалих пасажирів – 67 і 39 років – знаходяться в реанімації обласної лікарні. Обидва вижили тому, що після зіткнення вилетіли через вікна маршрутки.

Ще одну дівчину – 30-річну Ольгу – з машини витягли через люк. Її вже прооперували в міській лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Одещині маршрутка сполученням "Велика Долина – Одеса", у салоні якої було 11 людей, врізалася в автоцистерну. Вісім пасажирів і водій маршрутки загинули на місці.

Щоб дістати із салону живих і тіла загиблих, які стали жертвами жахливого ДТП під Одесою, довелося залучити рятувальників, які розрізали метал маршрутки.

Раніше в мережі з'явилося відео того, як із кабіни бензовоза вибирається водій, який при аварії майже не постраждав.

Також одеські маршрутники озвучили причину аварії, яку нібито дізналися у слідства, – у фури лопнуло колесо і водія викинуло на зустрічну смугу.

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