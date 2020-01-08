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8 січня • оновлено в 13:00
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/ Розслідування

"Трагедія для всього світу": Гончарук розповів про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

1.4т
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Україна веде переговори з Іраном для відправки туди своїх експертів, які будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи борту МАУ 8 січня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"167 осіб, з них 11 громадян України. Це велика трагедія. Ми хотіли б висловити співчуття. Держава надасть підтримку. В аеропорту Бориспіль вже знаходяться психологи, медики. Ми домовляємося з Іраном, щоб туди полетів літак з нашими експертами, фахівцями для розслідування. Там вже є працівники посольства і консульства. Вони від самого початку там, щоб встановити об'єктивну картину подій", – сказав голова українського уряду.

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

Він додав, що для України встановлення причин трагедії є дуже важливим, однак поки вони оголошуватися не будуть. Гончарук також зазначив, що іранська комісія вже почала відповідне розслідування.

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"Звичайно, до з'ясування причин трагедії ми вирішили припинити роботу українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану. Щойно встановимо причини, рішення переглянемо. Поки збираємо інформацію. На борту були громадяни багатьох країн, було багато студентів іранських. Це трагедія не тільки для нас, але і для всього світу", – сказав прем'єр-міністр.

Підсумовуючи, він запевнив, що українські фахівці вже готові вирушити в Іран, щоб доправити туди близьких і рідних загиблих, вивезти тіла українських громадян, а також організувати приїзд вітчизняних експертів для належного розслідування.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я, конечно, не эксперт, но на видео чётко видно яркую вспышку. Так что либо что-то взорвалось внутри, либо снаружи ракетой шандарахнули. Надеюсь, выяснят причину. Вернее, я не сомневаюсь, что выяснят, а вот скажут ли нам правду, не уверен.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Оhуйеть - "Трагедия для всего мира" ... Это типа "весьмирснами"?
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8
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Коскин Александр
Коскин Александр
Це все америкоси натворили. Пора їх мочити в сортирі.
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