"Трагедія для всього світу": Гончарук розповів про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Україна веде переговори з Іраном для відправки туди своїх експертів, які будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи борту МАУ 8 січня.
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"167 осіб, з них 11 громадян України. Це велика трагедія. Ми хотіли б висловити співчуття. Держава надасть підтримку. В аеропорту Бориспіль вже знаходяться психологи, медики. Ми домовляємося з Іраном, щоб туди полетів літак з нашими експертами, фахівцями для розслідування. Там вже є працівники посольства і консульства. Вони від самого початку там, щоб встановити об'єктивну картину подій", – сказав голова українського уряду.
Катастрофа МАУ
Він додав, що для України встановлення причин трагедії є дуже важливим, однак поки вони оголошуватися не будуть. Гончарук також зазначив, що іранська комісія вже почала відповідне розслідування.
"Звичайно, до з'ясування причин трагедії ми вирішили припинити роботу українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану. Щойно встановимо причини, рішення переглянемо. Поки збираємо інформацію. На борту були громадяни багатьох країн, було багато студентів іранських. Це трагедія не тільки для нас, але і для всього світу", – сказав прем'єр-міністр.
Підсумовуючи, він запевнив, що українські фахівці вже готові вирушити в Іран, щоб доправити туди близьких і рідних загиблих, вивезти тіла українських громадян, а також організувати приїзд вітчизняних експертів для належного розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відеоз місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак перед катастрофою встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".