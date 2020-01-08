"Трагедія для всього світу": Гончарук розповів про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Україна веде переговори з Іраном для відправки туди своїх експертів, які будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи борту МАУ 8 січня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"167 осіб, з них 11 громадян України. Це велика трагедія. Ми хотіли б висловити співчуття. Держава надасть підтримку. В аеропорту Бориспіль вже знаходяться психологи, медики. Ми домовляємося з Іраном, щоб туди полетів літак з нашими експертами, фахівцями для розслідування. Там вже є працівники посольства і консульства. Вони від самого початку там, щоб встановити об'єктивну картину подій", – сказав голова українського уряду.

Катастрофа МАУ

Він додав, що для України встановлення причин трагедії є дуже важливим, однак поки вони оголошуватися не будуть. Гончарук також зазначив, що іранська комісія вже почала відповідне розслідування.

"Звичайно, до з'ясування причин трагедії ми вирішили припинити роботу українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану. Щойно встановимо причини, рішення переглянемо. Поки збираємо інформацію. На борту були громадяни багатьох країн, було багато студентів іранських. Це трагедія не тільки для нас, але і для всього світу", – сказав прем'єр-міністр.

Підсумовуючи, він запевнив, що українські фахівці вже готові вирушити в Іран, щоб доправити туди близьких і рідних загиблих, вивезти тіла українських громадян, а також організувати приїзд вітчизняних експертів для належного розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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