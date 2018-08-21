Трагедія біля мерії Харкова: Гриценко поділився версіями

Непрофесіоналізм і "бутафорія"охорони стали однією з причин трагедії, що сталася в ніч на 20 серпня в приміщенні міськради Харкова.

Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne висловив екс-міністр оборони України (2005-2007), лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Коментуючи напад, в результаті якого був поранений охоронець і убитий поліцейський, він сказав: "Охорона символічна, бутафорія". У цьому контексті Гриценко звернув увагу на той факт, що злочинець "не заповзав як якийсь спецназівець крадькома – він просто йшов і тупо стріляв".

"Тому я скажу, по-перше, слова співчуття тим, хто постраждав, і родинам, особливо родині загиблого поліцейського, але тут є та робота, яку повинні виконати в відомстві Авакова для того, щоб і поліція була готова. І не тільки в відомстві Авакова, тому що та охорона, яка організована там при органі місцевого самоврядування, це не поліція", - підкреслив політик.

Він визнав: в будь-якій країні є "хворі, злочинці, ображені", а в Україні - ще й громадяни, які незадоволені діями або бездіяльністю влади, які, усвідомлюючи, що держава не здатна їх захистити, готові "вдаватися до всього".

У цьому контексті Гриценко підкреслив: "Непрофесійність, бутафорія присутня всюди, починаючи від першого крісла і далі, і це просто прояв, який пов'язаний з життям людини, воно цінується найбільше. Рве сенси найбільше, коли ми бачимо такі речі. Тому що вони людям дають відчуття страху, невпевненості. Якщо влада сама себе не може захистити, то як їй довірити дбати про себе?"

Таким чином, трагедія в Харкові актуалізувала питання необхідності легалізації зброї в Україні. "Якщо правоохоронний орган не може сам себе захистити, то у людей постає питання: треба захищати себе усіма доступними засобами, і ніякі заборони мати нелегальний короткоствол вдома тут людину не зупинять", - переконаний політик.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один з прибулих на місце патрульних поліцейських. Нападник був застрелений.