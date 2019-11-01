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1 листопада • оновлено в 11:23
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/ Розслідування

"Розгулював по Києву": волонтер поставив Сивохо на місце через "войовничу меншість"

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука, заявив: радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо має можливість "спокійно розгулювати по Києву" завдяки "войовничій меншості", проти якої виступає.

"Що стосується "войовничої меншості", то я хочу нагадати, що саме завдяки цій меншості товста дупа Сивохи може спокійно розгулювати по Києву. Він має зарубати це на своєму носі", – заявив волонтер у коментарі OBOZREVATEL.

Тука також зауважив, що слова Сивохи про те, що "не слід випробувати ступінь терпіння й миролюбства президента", фактично є "досить прозорим натяком" на те, що влада може вдатися до силового розгону акцій протесту.

"Хочу нагадати Сивосі про те, що з такої риторики починалося те, чим закінчив Янукович", – заявив волонтер

"Хочу нагадати Сивосі про те, що з такої риторики починалося те, чим закінчив Янукович", – заявив волонтер

"Але я хочу нагадати Сивосі про те, що з такою риторики починалося те, чим закінчив Янукович", – заявив волонтер.

Заразом він не став прогнозувати, чи піде президент України Володимир Зеленський на подібний крок. "Очевидно, що він схильний до різних векторів впливу – це видно з його позиції, з його політики. Але наскільки сильно він прислухається до порад Сивохи – мені сказати важко", – зауважив Тука.

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"Добре, що не бачать": Сивохо різко висловився про українське ТБ на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо заявив, що "войовнича меншість" перешкоджає встановленню миру на Донбасі. "Повірте, краще не випробовувати ступінь терпіння і миролюбства президента, я давно його знаю", – попередив він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Акції протесту в Києві
Особи
Георгій Тука Сергій Сивохо Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Именно благодаря этому меньшинству (свiдoмо MAHДАйнутой мpaзоте), Украина получила гpaждaнckyю вoйнy, упадок промышленности и с\х, отток населения со всей Украины, ну надежное место на паперти мвф, очень надолго!!!
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