Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін і "експрокурорка" Криму Наталія Поклонська під час своїх інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердили вчинення багатьох злочинів.

Їхні слова сприяють судовим процесам у Нідерландах і Міжнародному кримінальному суді, йдеться в аналітичній довідці Офісу генпрокурора, пише "Бабель".

Отже, Гіркін підтвердив такі факти:

Саме його люди збили вертольоти і літаки Повітряних сил України, знищували мости, нападали на співробітників СБУ, МВС і військовослужбовців.

Він розробляв план захоплення будівель та споруд правоохоронних органів у Слов'янську.

Росія розв'язала і веде війну проти України. РФ утворювала і фінансувала незаконні збройні формування, контролювала їх діяльність і відправляла на територію України.

Він та інші особи стратили людей, убивали цивільних, виганяли населення на примусові роботи, позбавляли волі і катували захоплених людей. Це порушення і законів, і звичаїв війни. Наприклад, Гіркін зізнався, що 19-річний студент КПІ Юрій Поправко і 25-річний житель Стрия Юрій Дяковський були вбиті за його особистим наказом. Їхні тіла зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов'янському навесні 2014 року. Також Гіркін визнав, що несе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який намагався зняти прапор неіснуючої "ДНР" з будівлі мерії.

Він знає про кримінальне розслідування щодо нього у справі збитого рейсу МН17. Цю інформацію Гіркін озвучив вперше і тепер прокурори Нідерландів зможуть використовувати цю інформацію під час судового розгляду як підтвердження, що він може реалізувати своє право на захист від пред'явленого йому обвинувачення.

Зі свого боку Наталя Поклонська підтвердила таке:

Вона знає про кримінальні провадження проти неї в Україні. У прокуратурі кажуть, що це може бути використано під час спеціальних досудового та судового розглядів справ проти Поклонської, а також у разі оскарження нею вироків у Європейському суді з прав людини.

Що вона вчинила держзраду, коли її призначили на посаду прокурорки так званої "Республіки Крим" у складі РФ.

Сергій Аксьонов і Володимир Константинов вплинули на це призначення.

Що вона брала участь в організації захоплення державної влади в Криму, а також у забезпеченні незаконного референдуму 16 березня 2014 року.

Вона проводила так звану "координаційну нараду керівників правоохоронних органів АР Крим із приводу організації та проведення 16.03.2014 незаконного референдуму

Свою участь у переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, вона ініціювала порушення кримінальної справи стосовно учасників проукраїнського мітингу біля будівлі Верховної Ради Криму 26.02.2014, в результаті чого були затримані Ахтем Чийгоз та інші кримськотатарські активісти. Вона особисто сприяла визнанню Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, що в подальшому призвело до заборони її діяльності і переслідування членів Меджлісу.

Що вона брала участь у незаконному позбавленні волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія.

Факт державної зради співробітниці органів прокуратури, яка змінила присязі і перейшла працювати в проросійську прокуратуру Криму.

За релігійними мотивами вона переслідувала представників політичної партії "Хізб ут-Тахрір", призначала обшуки, притягнула до кримінальної відповідальності і сприяла незаконному позбавленню волі членів партії;