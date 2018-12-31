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Топ-5 головних скандалів 2019 року в Україні: чим все закінчилося

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У 2018 році Україну вразив цілий ряд гучних і скандальних подій. OBOZREVATEL пропонує згадати найрезонансніші з них.

"Вбивство" Бабченка

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві вразила весь світ. Зважилися на такий маневр спецслужби для того, щоб врятувати життя журналіста, адже на нього дійсно готувався замах. Стверджувалося, що замовником є російські спецслужби, які планували вбивства ще кількох десятків людей.

Топ-5 головних скандалів 2019 року в Україні: чим все закінчилося

СБУ після оприлюднення доказів про замах на журналіста повідомило про існування списку людей, вбивство яких також нібито планували. Суд засудив київського підприємця Бориса Германа, якого звинуватили у "вбивстві", до 4,5 років ув'язнення.

У той же час з-під варти був звільнений один з підозрюваних Тарас Стельмашенко. Суд над В'ячеславом Пивоварник, якого звинувачують у фінансуванні та організації замаху на журналіста, так і не розпочався.

Вбивство Ноздровської

1 січня поблизу села Демидів Київської області було знайдено мертвою правозахисниця Ірина Нодздровская. За підозрою у вбивстві був затриманий Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського, який на смерть збив рідну сестру Ноздровской і чийого засудження вимагала Ірина.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину, проте його сім'я переконана, що зробив це Россошанський, щоб уберегти сім'ю. Справа не завершено. Суд присяжних у нього повинен розпочатися 15 січня 2019 року. У той же час суд засудив до семи років ув'язнення Дмитра Россошанського, визнавши винним у скоєнні ДТП, в якому загинула сестра Ноздровской Світлана Сапатінская.

Топ-5 головних скандалів 2019 року в Україні: чим все закінчилося

Хто вбив Катю Гандзюк

Громадська активістка і керуюча справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк померла на початку грудня. Трагічна новина приголомшила Україну, адже активістка боролася за життя з кінця липня, після того, як її облили сірчаною кислотою. Опіки склали більше 30% тіла. Кислота потрапила жінці на спину, голову, руку, а також в очі.

Основною версією Генпрокуратура називає активистскую діяльність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем Херсонської влади.

Поки справа не завершена, а за підозрою в скоєнні нападу арештовано шість чоловік - екс-учасники АТО. Всім підозрюваним продовжили арешт до кінця січня 2019 року.

Теракт Савченко

Українського нардепа Надію Савченко звинувачують в намірі здійснити теракт у Верховній Раді і атакувати українських політичних діячів.

За словами глави СБУ Василя Грицака Савченко і її спільник Володимир Рубан хотіли влаштувати теракт в центрі Києва з безліччю загиблих. Рада дозволила арешт Савченко після того, як ГПУ оприлюднила ряд доказів. Савченко знаходиться в СІЗО з березня. Розслідування справу вже завершено, проте вердикт суд так і не виніс. Тим часом Савченко збирається в президенти.

Видача угорських паспортів в Україні

На початку осені в Україні розгорівся скандал через те, що Угорщина роздавала свої паспорти українцям на Закарпатті. Підтвердженням тому стало відео.

Український МЗС відразу ж заявив, що консул цієї країни буде висланий з України. 12 листопада Будапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття в місто Кишварда, який знаходиться на сході країни.

Особи
Катерина ГандзюкIрина НоздровськаАркадій БабченкоНадія Савченко
Місце
Україна
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