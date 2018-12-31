Топ-5 головних скандалів 2019 року в Україні: чим все закінчилося

У 2018 році Україну вразив цілий ряд гучних і скандальних подій. OBOZREVATEL пропонує згадати найрезонансніші з них.

"Вбивство" Бабченка

Інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві вразила весь світ. Зважилися на такий маневр спецслужби для того, щоб врятувати життя журналіста, адже на нього дійсно готувався замах. Стверджувалося, що замовником є російські спецслужби, які планували вбивства ще кількох десятків людей.

СБУ після оприлюднення доказів про замах на журналіста повідомило про існування списку людей, вбивство яких також нібито планували. Суд засудив київського підприємця Бориса Германа, якого звинуватили у "вбивстві", до 4,5 років ув'язнення.

У той же час з-під варти був звільнений один з підозрюваних Тарас Стельмашенко. Суд над В'ячеславом Пивоварник, якого звинувачують у фінансуванні та організації замаху на журналіста, так і не розпочався.

Вбивство Ноздровської

1 січня поблизу села Демидів Київської області було знайдено мертвою правозахисниця Ірина Нодздровская. За підозрою у вбивстві був затриманий Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського, який на смерть збив рідну сестру Ноздровской і чийого засудження вимагала Ірина.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину, проте його сім'я переконана, що зробив це Россошанський, щоб уберегти сім'ю. Справа не завершено. Суд присяжних у нього повинен розпочатися 15 січня 2019 року. У той же час суд засудив до семи років ув'язнення Дмитра Россошанського, визнавши винним у скоєнні ДТП, в якому загинула сестра Ноздровской Світлана Сапатінская.

Хто вбив Катю Гандзюк

Громадська активістка і керуюча справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк померла на початку грудня. Трагічна новина приголомшила Україну, адже активістка боролася за життя з кінця липня, після того, як її облили сірчаною кислотою. Опіки склали більше 30% тіла. Кислота потрапила жінці на спину, голову, руку, а також в очі.

Основною версією Генпрокуратура називає активистскую діяльність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем Херсонської влади.

Поки справа не завершена, а за підозрою в скоєнні нападу арештовано шість чоловік - екс-учасники АТО. Всім підозрюваним продовжили арешт до кінця січня 2019 року.

Теракт Савченко

Українського нардепа Надію Савченко звинувачують в намірі здійснити теракт у Верховній Раді і атакувати українських політичних діячів.

За словами глави СБУ Василя Грицака Савченко і її спільник Володимир Рубан хотіли влаштувати теракт в центрі Києва з безліччю загиблих. Рада дозволила арешт Савченко після того, як ГПУ оприлюднила ряд доказів. Савченко знаходиться в СІЗО з березня. Розслідування справу вже завершено, проте вердикт суд так і не виніс. Тим часом Савченко збирається в президенти.

Видача угорських паспортів в Україні

На початку осені в Україні розгорівся скандал через те, що Угорщина роздавала свої паспорти українцям на Закарпатті. Підтвердженням тому стало відео.

Український МЗС відразу ж заявив, що консул цієї країни буде висланий з України. 12 листопада Будапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття в місто Кишварда, який знаходиться на сході країни.