"Тисніть на Кремль": європейські діячі культури підписали заклик звільнити Сенцова

Більше сотні європейських діячів культури підписали нове звернення на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, що голодує в російській колонії.

Серед підписантів листа, опублікованого в газеті газеті Le Monde, - міністр культури Франції Франсуа Ніссен, режисери Жан-Люк Годар та Кен Лоуч.

"Його (Сенцова - ред.) здоров'я серйозно погіршується щодня, необхідно діяти і діяти швидко", - сказано у зверненні.

Сенцов у російській колонії

За словами авторів листа, вирок українському режисеру є "порушенням міжнародного права і основних правил правосуддя". Вони також закликають представників ЄС і ООН чинити тиск на Росію, щоб домогтися звільнення.

"Чи не полягає його єдина реальна "вина" в тому, що він продемонстрував свободу слова? Чи не стало його єдиним "злочином" те, що він зміг показати свою позицію через мистецтво?" - йдеться у листі.

У своєму зверненні автори порівнюють Сенцова з радянськими дисидентами, такими як письменники Василь Гроссман і Олександр Солженіцин, яких переслідували за їхні ідеї.

Нагадаємо, 10 серпня президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з главою РФ Володимиром Путіним наполіг на необхідності термінового гуманітарного вирішення ситуації з Сенцовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.