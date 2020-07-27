Тіло Муси Сулейманова в Криму шукали рятувальники 'від Кремля': спливли нові дивні моменти

У пошуках загиблого 3-річного Муси Сулейманова в окупованому РФ Криму брала участь всеросійська волонтерська організація "Ліза Алерт", яка могла приховувати справжні причини загибелі хлопчика.

Про це в Facebook написав кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв, зазначивши незаконність роботи організації на українському півострові.

Муждабаєв опублікував текст одного свого читача з Росії, який розповів про подію, де була замішана "Ліза Алерт". Так, в квітні 2019 року в Смоленській області Росії зник 16-річний школяр Влад Бахов. До пошукі крім правоохоронців були залучені волонтери з організацій "Ліза Алерт" і Сальвар ".

"Пошуки йшли кілька місяців, були задіяні фото-дрони пошуково-рятувальних служб. Але останки так і не були виявлені. До того дня, поки батьки Влада не опинилися в приймальні голови СК РФ Олександра Бастрикіна через 9 місяців після пропажі сина. Буквально за хвилину до того, як вони переступили поріг його кабінету, "Сальвар" і "Ліза Алерт" повідомляють, що останки Влада знайдені в кілометрі від куреня в лісі. і дивним чином в папці фотографій з дрона, зробленими цими службами, з'являється єдине фото, на якому видно мертве тіло", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до виявлення останків ніхто з родини Бахова цього фото в папці не бачив. Пізніше незалежна експертиза підтвердить, що череп належить 75-річній людині, а не 16-річному хлопчикові.

"Фахівці незалежної фотолабораторії скажуть, що фото змінено в фотошопі, і "знайдене" тіло домальовано ... По приїзду батьків на місце виявлення останків "Сальвар" та "Ліза Алерт" не підпускали їх до місця оточення, де працював СК. Судячи з усього, пошуково-рятувальна бригада була також зацікавлена в приховуванні слідів реального злочину ... Але ясно абсолютно одне: тіло, знайдене в лісі, було підкинуто. і "Сальвар", і "Ліза Алерт" це розуміли – і прикривали зацікавлених осіб і реальних злочинців", – цитував Муждабаєв.

Журналіст підкреслив, що сам знав, що дані волонтерські організації співпрацюють з російською владою.

Тіло Муси Сулейманова в Криму шукали рятувальники "від Кремля": спливли нові дивні моменти Скріншот

Тіло Муси Сулейманова в Криму шукали рятувальники "від Кремля": спливли нові дивні моменти Скріншот

Тіло Муси Сулейманова в Криму шукали рятувальники "від Кремля": спливли нові дивні моменти Скріншот

Тіло Муси Сулейманова в Криму шукали рятувальники "від Кремля": спливли нові дивні моменти Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Айдер Муждабаєв висловив припущення, що трирічного Мусу Сулейманова, якого знайшли мертвим у селі Строганівка Сімферопольського району Криму, могли вбити.

Церемонія прощання з дитиною пройшла 27 червня в рідному селі хлопчика.