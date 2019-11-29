"Тіла знайшли без документів": з'явилися деталі трагічної загибелі українських туристів у Словаччині. Фото

У мережі з'явилися фото з навчально-тренувального сходження у словацьких Татрах, під час якого трагічно загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

Як повідомили у пресслужбі Гірської рятувальної служби Словаччини, українці загинули, піднімаючись на гору Ломницький Штіт. Там також розповіли про подробиці рятувальної операції, про це пише "Слово і діло".

"У другій половині дня 28 листопада 2019 року українські альпіністи звернулися по допомогу по лінії екстреної допомоги "18300", повідомивши про падіння двох учасників із групи альпіністів у районі Цмітра", – додали у відомстві.

Фото з місця загибелі українських альпіністів у Словаччині ТСН

Зазначається, що до них відправили дві групи рятувальників пожежної бригади із 14 осіб. За їхніми даними, в регіоні була погана видимість і йшов сніг. На жаль, українців у горах вони виявили вже без ознак життя.

"Українські альпіністи – чоловік у віці 67 років і жінка у віці 30 років – отримали травми, несумісні з життям", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Як стало відомо, загиблі Володимир Михалко та Ірина Скрильова були у групі альпіністів у складі 11 осіб. Раптово вони зірвалися з обриву й отримали серйозні травми.

Фото з місця загибелі українських альпіністів у Словаччині ТСН

Тіла українців були доправлені в район Скалнате Плесо, а вже звідти – в морг у Новому Смоковці, де їх прийняла поліція.

Водночас заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич раніше заявив, що тіла українських альпіністів у горах Словаччини спершу були знайдені без документів.

Фото з місця загибелі українських альпіністів у Словаччині ТСН

"Представники поліції проводять заходи щодо ідентифікації загиблих, оскільки вони були знайдені без документів", – сказав він, додавши, що справа також перебуває на контролі українського консульства.

Зазначимо, що Ломницький Штіт є однією із найвищих гір у масиві Високі Татри – її висота становить 2632 метрів над рівнем моря.

Фото з місця загибелі українських альпіністів у Словаччині ТСН

Загиблі українці facebook.com/verticalclubkiev

Загиблі українці facebook.com/verticalclubkiev

Як писав OBOZREVATEL, раніше у результаті шторму у Кельтському морі, неподалік від Бреста, загинув український моряк.

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