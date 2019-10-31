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31 жовтня • оновлено в 10:53
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/ Розслідування

Тіла обезголовили: "ПВК Вагнера" зазнала нового фіаско в Африці

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У Мозамбіку ліквідували п'ятьох російських найманців із "ПВК Вагнера", яка належить олігархові Євгену Пригожину. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє видання Carta de Moçambique, посилаючись на свої джерела, вони були вбиті 27 жовтня в провінції Кабу-Делгаду. Там повстанці встановили барикади на дорозі і відкрили вогонь по машині, що проїжджала повз.

У підсумку, крім російських найманців, загинули ще 20 співробітників Сил оборони і безпеки. Всім їм відрубали голови, а авто було спалено.

"ПВК Вагнера"

"ПВК Вагнера"

"Центр журналістських розслідувань"

Новину про черговий провал "ПВК Вагнера" в чужій країні прокоментував і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на особистій сторінці у Facebook.

"Навіть в Африці росіяни воюють за "русскій мір". На Донбас більше не приїдуть, чекаю подробиці та ідентифікацію", – зазначив захисник України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, соціальна мережа Facebook викрила і видалила три російських мережі впливу, націлені на країни Африки. Кремлівська пропаганда націлилася на Мозамбік, Камерун, Судан, Лівію та інші країни. Всього Facebook видалив близько 200 таких акаунтів. У компанії заявили, що сторінки пов'язані з "фабрикою тролів", за якою стоїть куратор "ПВК Вагнера" Пригожин.

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Місце
Росія
Тег
ПВК Вагнер
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