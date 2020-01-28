Екснардепка Чорновол перелізла через паркан ДБР із "колючкою": епічне відео

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування за фактом можливого порушення народною депутаткою VIII скликання громадського порядку.

Близько 11:00 28 січня жінка проникла на територію ДБР, що охороняється, в Києві на вулиці Петлюри через паркан із колючим дротом. Після цього вона зайшла до актової зали, де проходив брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон. Про це повідомила пресслужба відомства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ім'я депутатки офіційно не називається, проте відомо, що йдеться про екснардепку від партії "Народний фронт" Тетяну Чорновол.

Тетяна Чорновол потрапила на брифінг Бабікова через паркан Колаж

У ДБР уточнили, що розслідування проводиться за фактом "порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов'язаноою з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії вказаної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України)".

У зв'язку зі своєю поведінкою депутатка була виведена із залу проведення брифінгу. Під час супроводу до виходу, вона пручалася правоохоронцям.

Першочергові слідчі дії тривають. У разі доведення провини, народній депутатці VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Тетяна Чорновол під час брифінгу Олександра Бабікова Еспресо.TV

Додамо, під час прямої трансляції брифінгу було видно, що із залу вивели саме Тетяну Чорновол. При цьому акредитації на захід вона не отримувала.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Тетяна Чорновол пригрозила "дати в морду" журналісту й обматюкала його. Причиною такої поведінки Чорновол стало питання про отримання ексдепутаткою нагородної зброї.

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