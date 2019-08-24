Теща Притули збила матір і дитину: шоумен вперше дав коментар по трагедії

Відомий український шоумен Сергій Притула вперше прокоментував ДТП за участю своєї тещі Лілії Сопельник, яка 22 серпня збила матір з 9-річною дитиною.

Притула висловив співчуття родині, "яка постраждала в результаті недолугого управління автомобілем мамою моєї дружини".

"Ні я особисто, ні моя дружина, не робили спроб "порішати" питання з суддями або прокурорами. Особисто я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї дружини допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя родина готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини", - заявив шоумен у своєму Facebook.

5.ua

"Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості загалом, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем і ім'ям. І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки не був свідком події", - підкреслив він.

Також Притула зазначив, що в справі крапки над "і" має розставити суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшне ДТП з тещею шоумена Сергія Притули і депутата Віталія Хомутинника сталося в Дарницькому районі Києва. За словами очевидців, жінка переплутала педалі і випадково наїхала на жінку з дитиною. Постраждалих доставили в лікарню з серйозними травмами.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник у вигляді нічного домашнього арешту.

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