Терористи задумали нову підлість на Донбасі: фотофакт

Терористи "ЛНР" почали споруджувати нові спостережні пункти в лісопосадці біля Станиці Луганської, незважаючи на двостороннє розведення військ біля цього населеного пункту.

Що стосується тих постів, які окупанти повинні були прибрати, то вони також продовжують функціонувати, повідомляється на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"СПшки свої бойовики так і не згорнули. Щодня в бінокль бачимо, як вони пересуваються стежками в посадці. Разом з тим, бачимо також активне відновлення мосту з їх боку – жартуємо між собою, що це ж треба було – їхати в Україну з Ростова, щоб розбирати зруйнований міст у Станиці", – розповів один з військовослужбовців 46-ї бригади ЗСУ, яка тримає оборону на Луганщині.

Бойовики активізувалися на мосту в Станиці Луганській Facebook "Повернись живим"

Терористи "ЛНР" будують нові спостережні пункти в Станиці Луганській Facebook "Повернись живим"

Старі пости окупантів також продовжують діяти Facebook "Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмосту".

Нагадаємо, в кінці червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил обох сторін у Станиці Луганській на Донбасі, а також демонтаж укріплених позицій.

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