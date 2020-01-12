Терористи зачаїлися на Донбасі після підлих атак: деталі останніх боїв

За добу 11 січня озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з забороненого Мінськими угодами міномета калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

Відзначається, що в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

5 канал Обстріли в ООС

"З 120-мм міномета противник випустив три міни по нашій позиції поряд з Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу с Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід" " , – йдеться в повідомленні.

Карта mediarnbo.org

У неділю, 12 січня, російські окупаційні війська вже один раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм противник випустив сім мін по наших позиціях поблизу з Новотошківським, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Раніше OBOZREVATEL писав, що за період з 3 по 9 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 24 обстріли українських позицій з забороненого Мінськими угодами зброї. Загинуло троє українських військовослужбовців, поранення отримали 9 бійців.

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