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12 січня • оновлено в 08:12
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Терористи зачаїлися на Донбасі після підлих атак: деталі останніх боїв

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За добу 11 січня озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з забороненого Мінськими угодами міномета калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

Відзначається, що в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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Обстріли в ООС

"З 120-мм міномета противник випустив три міни по нашій позиції поряд з Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу с Пісками, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід" " , – йдеться в повідомленні.

Карта

Карта

mediarnbo.org

У неділю, 12 січня, російські окупаційні війська вже один раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм противник випустив сім мін по наших позиціях поблизу з Новотошківським, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Раніше OBOZREVATEL писав, що за період з 3 по 9 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 24 обстріли українських позицій з забороненого Мінськими угодами зброї. Загинуло троє українських військовослужбовців, поранення отримали 9 бійців.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
терористи "ДНР" Донбас ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
После славной охоты на ВСУшных алкашей, можно и затаится.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Затаились потому что был добрый урожай ВСУшных лапок, прыгали ,прыгали и допрыгались чубатые обезьяны,
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А подлые каратели что, в это время , делают?
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