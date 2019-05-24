Терористи всю ніч вели вогонь по ЗСУ: в ООС повідомили тривожні новини

З початку доби, 24 травня, терористи на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ЗСУ.

В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Станом на 12:00, 24 травня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь чотири рази. В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю", — повідомив спікер військового відомства Максим Праута на брифінгу у Києві.

Повідомляється, що на Луганському напрямку з 8-ї ранку противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік від населеного пункту Майорська.

Також бойовики активно вели обстріл на Донецькому напрямку. Зокрема з боку села Верхньошироківське терористи обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї опорні пункти українських військовослужбовців поблизу селища Гнутове.

Також після години ночі з боку села Саханка бойовики вели вогонь у районі Лебединського, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю.

"Близько 5 ранку окупанти використовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік від Новотроїцького", — повідомили військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС знищили пострілом з ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Скеля" терористів "ДНР".

Також у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Роман Беленка "Трьоху", родом з Донецька.

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